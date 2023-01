Band fecha acordo para a transmissão da temporada 2023 da Fórmula E

O Grupo Bandeirantes anunciou nesta quarta-feira que fará a transmissão da temporada 2023 da Fórmula E. As provas e demais atividades de todas as etapas serão exibidas no BandSports e também em suas plataformas digitais. O E-Prix de São Paulo, que acontece no Complexo do Anhembi em 25 de março, também estará na tela da Band, na televisão aberta assim como outras nove corridas.

A primeira transmissão do BandSports será do E-Prix do México, que abre a temporada, neste sábado, às 16h45. A prova acontece no tradicional Autódromo Hermanos Rodríguez, na Cidade do México.

“Estamos entusiasmados com esta nova parceria positiva com o Grupo Bandeirantes de Comunicação no início de uma nova era para a Fórmula E em um dos maiores mercados de automobilismo do mundo. Os fãs no Brasil podem esperar uma cobertura ao vivo de alta qualidade em várias plataformas durante toda a temporada, começando neste fim de semana com uma emocionante corrida de abertura na Cidade do México, quando o novo carro Gen3 competirá pela primeira vez”, avalia Aarti Dabas, chefe de mídia da Fórmula E.

A Band fará sua primeira exibição da Fórmula E em televisão aberta apenas na terceira etapa, no dia 28 de janeiro, na Arábia Saudita. A emissora paulista tem reunido em seu portfólio a maior parte dos eventos automobilísticos. Na última temporada, a TV Cultura e o SporTV eram os responsáveis pela transmissão da corrida com os carros elétricos. Além da Fórmula E, a Band também transmite a Fórmula 1, Stock Car, Copa Truck e Copa Porsche.

“Essa parceria irá fortalecer ainda mais o nosso pilar automobilístico. É uma categoria nova, com pilotos brasileiros (Lucas Di Grassi e Sérgio Sette Câmara), e que trará um conceito futurista. Atualmente, todos estão debatendo sobre sustentabilidade e energia renovável, e essa é uma modalidade que tem como foco o futuro da energia elétrica”, conclui Denis Gavazzi, diretor de Esportes do Grupo Bandeirantes de Comunicação.

Recentemente, a Band também fechou acordo para a transmissão do Campeonato Carioca nas TVs aberta e fechada. Nesta quinta-feira, a emissora exibe Flamengo x Audax Rio para todo o Brasil, às 21h30.