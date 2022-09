Baleados em briga entre torcidas de Sport e Náutico apresentam quadro estável

Uma briga entre torcedores de Sport e Náutico, na noite desta quarta-feira, terminou com três pessoas baleadas. A confusão aconteceu logo após a vitória de 2 a 1 do time rubro-negro, que luta pelo acesso, em clássico com o rival, na Ilha do Retiro, pela Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe alvirrubra é a lanterna, praticamente rebaixada à Série C.

Segundo informações da Polícia Militar do Estado de Pernambuco (PMPE), a confusão aconteceu no entorno da Rua do Futuro, no Espinheiro. O confronto começou em uma região próxima da sede do Náutico. A PM foi acionada ao local e encaminhou os três feridos para o Hospital da Restauração, no centro do Recife. De acordo com a polícia, eles chegaram conscientes na unidade de saúde.

Segundo a assessoria do hospital, um paciente de 21 anos deu entrada na unidade de trauma e recebeu alta na manhã desta quinta-feira. Um homem de 30 anos passou por cirurgia ainda de madrugada e estava na enfermaria, com quadro de saúde estável. O terceiro paciente, de 20 anos, deu entrada com quadro de saúde estável, e havia passado por avaliação. Um quarto homem, também de 20 anos, se encontrava em condição estável depois de levar uma pedrada na cabeça. Os nomes dos hospitalizados não foram revelados.

Ainda de acordo com a PMPE, os responsáveis pelos disparos não foram localizados. As investigações para identificar os autores ficarão a cargo da Polícia Civil. Vídeos do confronto viralizaram nas redes sociais nesta quinta-feira. Ninguém foi preso.

QUARTA-FEIRA SANGRENTA

Além do conflito entre torcedores de Sport e Náutico, a rodada desta quarta-feira do futebol brasileiro foi marcada pelo conflito entre torcidas organizadas de Palmeiras e Cruzeiro, próximo ao quilômetro 595 da BR-381, na Rodovia Fernão Dias, em Carmópolis de Minas-MG. Os mineiros se deslocavam para Campinas para acompanhar a partida entre Ponte Preta e Cruzeiro, enquanto os palmeirenses seguiam para Belo Horizonte visando o jogo contra o Atlético-MG.

Vídeos registrados da confusão mostram torcedores cruzeirenses e palmeirenses no meio da estrada, com seis ônibus da Máfia Azul (do Cruzeiro) e um da Mancha Alviverde (do Palmeiras). Segundo a Polícia Militar de Carmópolis de Minas, o encontro teria ocorrido entre 10h e 11h desta quarta-feira. A PM acredita ter se tratado de uma emboscada. Não havia policiamento no local durante a briga.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ao menos quatro torcedores do Cruzeiros ficaram feridos a tiros. Eles foram levados a um hospital na cidade de Oliveira, interior de Minas, a aproximadamente 40 km do local do incidente. Houve também torcedores machucados por barras de ferros, paus e outros objetos.