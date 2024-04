Bahia vence e Grêmio termina jogo com o banco de reservas vazio na Arena Fonte Nova

Com um futebol de muita velocidade, o Bahia conquistou a sua segunda vitória no Campeonato Brasileiro ao fazer 1 a 0 sobre o Grêmio, neste sábado, na Arena Fonte Nova, pela quarta rodada. Com sete pontos, dorme na quarta posição da tabela, deixando o time gaúcho com seis, em sétimo.

O jogo foi marcado por fato inusitado. Aos 46 minutos do segundo tempo, quando o árbitro catarinense Bráulio da Silva Machado expulsou por reclamação Diego Costa do banco de reservas, o técnico Renato Gaúcho, inconformado, deixou o campo e mandou todos seus jogadores para os vestiários.

Permaneceram na beira do gramado apenas o massagista e o médico, eventualmente, para atender algum jogador que estava em campo. Ao fim do jogo, os gremistas foram para cima do árbitro, reclamando de supostos erros que teriam interferido no resultado final.

Preocupado com a maratona de jogos que terá pela frente em três competições – Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Libertadores – o técnico Renato Gaúcho poupou vários titulares e promoveu as estreias de seus últimos reforços: o goleiro Rafael Cabral e Edenilson, volante que vem atuando como atacante.

Sentindo a vibração da torcida, o Bahia foi mais efetivo e dominou as ações no primeiro tempo, graças às trocas de bola rápidas e a grande movimentação de seus jogadores, que dificultavam a marcação adversária.

Acuado, o Grêmio levou o primeiro gol aos 16 minutos, quando Everton Ribeiro avançou até a entrada da grande área e abriu para Everaldo, do lado direito. O atacante deu um corte em Kannemann, que passou batido de carrinho, e chutou cruzado e no alto do estreante Rafael Cabral.

O Bahia ainda teve a chance de ampliar aos 22, quando Cauly chutou cruzado e a bola bateu no travessão e saiu. O Grêmio só finalizou uma vez e sem perigo. Os gremistas voltaram para o segundo tempo com três substituições. Entraram Cristaldo, Nathan Fernandes e Gustavo Nunes para as saídas, respectivamente, de Du Queiroz, Edenilson e Soteldo.

Aos poucos, o time gaúcho passou a exibir uma nova postura em campo. Porém, sem mostrar efetividade nas finalizações. O Bahia, mesmo em vantagem, não abriu mão de atacar e levou perigo várias vezes. A principal chance para ampliar aconteceu aos 24 minutos, quando Biel cruzou do lado esquerdo e Everaldo, dentro da área, chutou de primeira. Rafael Cabral saltou e espalmou, numa grande defesa.

FICHA TÉCNICA:

BAHIA 1 X 0 GRÊMIO

BAHIA – Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre (Rezende), Jean Lucas, Everton Ribeiro (Biel), Cauly (Cauly) e Thaciano (Carlos de Pena); Everaldo (Rafael Ratão). Técnico: Rogério Ceni.

GRÊMIO – Rafael Cabral; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann e Fábio (Zé Guilherme); Dodi, Du Queiroz (Cristaldo) e Villasanti; Edenilson (Nathan Fernandes), Diego Costa (João Pedro Galvão) e Soteldo (Gustavo Nunes). Técnico: Renato Gaúcho.

GOL – Everaldo, aos 16 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Gabriel Xavier e Everton Ribeiro (Bahia); Kannemann, Dodi, Rodrigo Ely e Gustavo Nunes (Grêmio).

CARTÃO VERMELHO – Diego Costa (Grêmio)

ÁRBITRO – Bráulio da Silva Machado (SC).

RENDA – R$ 1.162.668,00.

PÚBLICO – 36.066 torcedores.

LOCAL – Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).