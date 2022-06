Bahia vence Criciúma de forma heroica e assume vice-liderança da Série B

O Bahia conquistou uma vitória heroica na tarde deste sábado ao fazer 2 a 1 no Criciúma, pela décima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Jogando em casa, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), saiu atrás do placar e perdeu Ignácio, expulso ainda antes do intervalo. Reformulado para o segundo tempo, com direito a quatro mudanças de uma vez, o time fez grande segundo tempo, segurou a forte pressão do rival e contou com o brilho de Davó, que marcou dois gols de cabeça.

A partida foi acompanhada por mais de 33 mil torcedores e confirmou mais uma vez a força do Bahia dentro de casa, já que o time segue 100%, com cinco vitórias em cinco jogos. Com o resultado, o Bahia se reabilita da derrota para o Tombense, por 1 a 0, e chega a 19 pontos, na vice-liderança. Está atrás apenas do Cruzeiro, que tem 25. O Criciúma acumula duas derrotas seguidas e três sem vencer. Segue com dez pontos, em 15º lugar, bem próximo da zona de rebaixamento.

O Criciúma foi melhor no primeiro tempo e criou as principais chances. Rafael Bilu quase abriu o placar ao sair cara a cara com Danilo Fernandes, mas o goleiro fechou bem o ângulo e fez grande defesa. O time foi premiado com o gol aos 36 minutos. Após boa troca de passes, Marquinhos Gabriel ficou com a bola na intermediária e finalizou no cantinho.

Ainda antes do intervalo ocorreu um lance importante para a sequência da partida. O zagueiro Ignácio levou o segundo amarelo e deixou o Bahia com um a menos. Ainda deu tempo de Rafael Bilu assustar em cobrança de falta, mas Danilo Fernandes espalmou bem.

Apesar da desvantagem no placar e no número de jogadores, o Bahia foi valente no segundo tempo e alcançou o empate aos 14 minutos. Djalma deu lindo passe por cima para Mugni, que deu um tapa, já dentro da área, para Davó. O atacante, que entrou no intervalo, completou de cabeça para marcar.

O jogo seguiu muito movimentado e o Criciúma criou várias chances, mas esbarrou em excelente atuação de Danilo Fernandes. Marquinhos Gabriel foi o primeiro a assustar com chute dentro da área. O goleiro ainda defendeu chute de Rafael Bilu e cabeçada de Rayan em dois lances seguidos.

Nos minutos finais, o Bahia conseguiu segurar a pressão e, mais do que isso, achou o gol de uma vitória heroica. Aos 49 minutos, Rildo foi acionado na direita e fez cruzamento perfeito para Davó. Ele subiu alto na segunda trave e cabeceou no contrapé do goleiro para garantir a virada.

O primeiro a voltar a campo pela 11ª rodada é o Criciúma. Recebe o Sampaio Corrêa na terça-feira, às 20h30, no Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma. Na quarta-feira, às 21h30, o Bahia recebe o Sport na Arena Fonte Nova, em Salvador.

FICHA TÉCNICA

BAHIA 2 X 1 CRICIÚMA

BAHIA – Danilo Fernandes; Douglas Borel, Ignácio, Luiz Otávio e Djalma Silva; Rezende (Lucas Mugni), Patrick de Lucca e Daniel (Luiz Henrique); Raí Nascimento (Davó), Rodallega (Didi) e Vitor Jacaré (Rildo). Técnico: Guto Ferreira.

CRICIÚMA – Gustavo; Claudinho (Cristovam), Rodrigo, Rayan e Marcelo Hermes; Rômulo (Hygor), Arilson (Renan Areias) e Marquinhos Gabriel; Rafael Bilu, Caio Dantas e Fellipe Mateus (Thiago Alagoano). Técnico: Cláudio Tencati.

GOLS – Marquinhos Gabriel aos 36 minutos do primeiro tempo. Davó aos 14 e aos 49 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Marcelo de Lima Henrique (CE)

CARTÕES AMARELOS – Lucas Mugni, Raí Nascimento, Davó e Ignácio (Bahia). Claudinho, Rômulo e Renan Areias (Criciúma).

CARTÃO VERMELHO – Ignácio (Bahia).

PÚBLICO – 32.811 pagantes.

RENDA – R$ 937.393,00.

LOCAL – Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).