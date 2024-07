Esporte Bahia supera o Juventude, mantém o 100% em casa e segue no G-4 do Brasileiro

O Bahia segue fazendo seu dever de casa para seguir no topo da tabela do Brasileirão. Na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, o time baiano manteve o 100% diante do seu torcedor, ao superar o Juventude por 2 a 0, nesta quinta-feira, na sequência da 14ª rodada.

Com gols de Thaciano e Cauly – ambos na segunda etapa – o Bahia chegou a 27 pontos, em quarto lugar, empatado com o Palmeiras, também com 27, porém com saldo de gols superior (9 a 7). Já o Juventude segue sem vencer como visitante, com 16 pontos e um jogo a menos na tabela.

O Bahia entrou desligado em campo. Sem conseguir trocar passes, assistiu o Juventude tomar conta do jogo nos minutos iniciais. Jean Carlos teve a chance de abrir o placar, mas exagerou na força e mandou sob o gol. Aos poucos, os donos da casa encaixou a marcação e equilibrou as ações.

Mantendo a posse de bola, o Bahia pisava na área com frequência e empilhava chances, principalmente com Everaldo, que obrigou Gabriel a fazer duas grandes defesas. Na reta final, o Juventude encaixou um bom contra-ataque, Jean Lucas encobriu Marcos Felipe, mas Gabriel Xavier tirou em cima da linha, para manter o empate sem gols na primeira etapa.

Na volta do intervalo, o Bahia aproveitou o espaço e abriu o placar logo aos 13. Everton Ribeiro teve tempo para pensar e serviu Thaciano, que bateu cruzado para as redes. O Juventude sentiu o gol e seguiu cedendo espaço. Jean Lucas tocou para Cauly, livre da entrada da área, ampliar aos 22.

Com a vantagem, o Bahia entrou na sua zona de conforto. Mesmo sem a posse da bola, o time controlava a partida, se aproveitando dos contra-ataques, para deixar o Juventude receoso na hora de subir as linhas. Na reta final, o Bahia trocou passes entre os setores e administrou o resultado até o apito final.

O Bahia volta a campo no domingo, às 18h30, contra o Palmeiras, no Allianz Parque, em São Paulo (SP). Mais cedo, às 16 horas, o Juventude recebe o Grêmio, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

FICHA TÉCNICA

BAHIA 2 X 0 JUVENTUDE

BAHIA – Marcos Felipe; Gilberto, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre (Rezende), Jean Lucas (Carlos de Pena), Everton Ribeiro e Cauly (Estupiñán); Thaciano (Biel) e Everaldo (Ademir). Técnico: Rogério Ceni.

JUVENTUDE – Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Caíque (Peixoto), Jadson e Jean Carlos (Nenê); Lucas Barbosa (Ewerthon), Gilberto (Gabriel Taliari) e Erick (Ruan). Técnico: Roger Machado.

GOLS – Thaciano, aos 13, Cauly, aos 22 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Jadson, Zé Marcos e Gilberto (Juventude).

ÁRBITRO – Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).

RENDA – R$ 1.418.602,50.

PÚBLICO – 42.445 torcedores.

LOCAL – Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).