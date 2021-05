Bahia sai perdendo por 2 a 0, mas busca empate com Independiente na Sul-Americana

Após estar perdendo por 2 a 0, o Bahia buscou a igualdade e arrancou empate por 2 a 2 com o Independiente-ARG na noite desta terça-feira, em Pituaçu, Salvador, pela terceira rodada do Grupo B da Copa Sul-Americana. A partida chegou a ser adiada durante o dia, mas foi confirmada pela Conmebol no período da tarde, a poucas horas do apito inicial.

Isso porque dez membros da delegação do Independiente apresentaram testes positivos para a covid-19 ainda no aeroporto de Salvador. Impedidos de ir ao hotel, eles acabaram sendo mandados de volta à Argentina.

Em nota, o Independiente alegou que todos os dez membros haviam sido infectados recentemente, mas que não teriam condições de infectar novas pessoas. Por ser recente, eles ainda teriam fragmentos do vírus no organismo. Diante do caso, a Conmebol chegou a divulgar que a partida estava adiada, mas após reunião com os dois clubes o confronto acabou sendo confirmado.

Com o resultado, o Bahia segue na vice-liderança do Grupo B, agora com cinco pontos. Já o Independiente perdeu os 100% de aproveitamento no campeonato e é o primeiro colocado com sete pontos. Lembrando que apenas o primeiro colocado avançará à próxima fase.

Com bola rolando, os dois times fizeram um primeiro tempo bastante equilibrado e com chances de gol. O time brasileiro teve duas chances com o centroavante Gilberto, que acabou falhando nas finalizações. Enquanto os argentinos foram efetivos quando precisaram. Aos 41 minutos, Velasco pedalou para cima de Conti e acabou sendo derrubado na área. O árbitro marcou pênalti, Jonathan Herrera foi para a cobrança e não desperdiçou.

Após o intervalo, aos 4 minutos, o Independiente teve outro pênalti marcado, desta vez sofrido por Brian Martínez. Velosco foi para a cobrança e fez o segundo gol argentino na capital baiana. Perdendo por 2 a 0, o Bahia se lançou ao ataque e mudou o jogo. Aos 11 minutos, Rodriguinho fez linda jogada individual e finalizou na trave. Na sobra, Thaciano completou para as redes e diminuiu.

Os brasileiros melhoraram em campo e buscaram o empate aos 36 minutos, quando Alesson cobrou escanteio e o zagueiro Luiz Otávio subiu no terceiro andar para cabecear para marcar o segundo gol.

O empate empolgou ainda mais o Bahia, que poderia ter virado o placar aos 40 minutos. Maycon Douglas foi derrubado na área pelo goleiro Sosa e o árbitro marcou pênalti. Gilberto foi para a cobrança, enfeitou demais e mandou a bola nas mãos do goleiro, que garantiu o ponto do Independiente (ARG) fora de casa.

O Bahia volta a campo na outra quinta-feira (dia 13) para enfrentar o Guabirá (BOL) às 19h15, em Montero, na Bolívia. Enquanto o Independiente voltará a jogar fora de casa na terça-feira (11), desta vez contra o Montevideo City-URU, às 21h30, em Montevidéu, no Uruguai.