Bahia renova com zagueiro Gabriel Xavier até dezembro de 2027

O Bahia anunciou nesta terça-feira que renovou com o zagueiro Gabriel Xavier até dezembro de 2027. O jogador, de 22 anos, vem sendo titular do clube na atual temporada, sob o comando do técnico Rogério Ceni. Ele também foi importante no ano passado, quando o clube lutou contra o rebaixamento no Brasileirão.

Gabriel Xavier já tem 36 jogos pela equipe principal do Bahia e dois gols marcados. Ele foi revelado pelo clube, mas teve passagens, na juventude, por Mirassol, time do interior de São Paulo, e Famalicão, de Portugal.

O zagueiro tinha vínculo com o clube até o final de 2026, mas acabou renovando por mais um ano, além de receber uma compensação financeira. Ele é considerado uma joia pela cúpula do Bahia.

Na sua posição, o Bahia também conta com Victor Cuesta, David Duarte, Kanu e Marcos Victor, mas tem conquistado a confiança do técnico Rogério Ceni e deve continuar entre os titulares nos próximos compromissos da equipe, seja no Campeonato Baiano, ou na Copa do Nordeste.

A expectativa é que esteja em campo nesta quarta-feira, às 21h30, para enfrentar o CRB, no estádio Rei Pelé, pela quarta rodada da Copa do Nordeste. O Bahia é o vice-líder do Grupo B, com seis pontos, atrás apenas do Fortaleza, com sete.