Esporte Bahia renova com Guto Ferreira até o fim de 2022 ‘com fé no acesso imediato’

Guto Ferreira foi contratado pelo Bahia em outubro para tentar salvar o time do rebaixamento no Brasileirão. Não conseguiu. Mesmo assim seu trabalho em 15 jogos foi considerado bom e a diretoria do clube anunciou nesta segunda-feira a renovação de seu vínculo por mais um ano “com fé no acesso imediato”.

“Comandante do último acesso tricolor à Série A, em 2016, Guto Ferreira permanecerá no Bahia. O treinador, que retornou no início de outubro, acertou renovação até o fim da próxima temporada”, informou o Bahia.

A equipe somou 44,4% dos pontos disputados sob o comando de Guto Ferreira em 15 partidas na reta final do Brasileirão. Apesar de parecer pouco, essa média garantiria o 10° lugar na competição. No geral, foram somente 37,7% de aproveitamento, insuficientes para a fuga da queda.

“Bom dia, nação tricolor. Infelizmente esse ano não teve o final desejado. Nós trabalhamos e procuramos fazer o melhor, mas as coisas não terminaram como a gente havia planejado”, lamentou Guto Ferreira. “Não somos profissionais de largar o barco e aceitamos o convite da diretoria para seguir firme e forte o trabalho para recolocar o Bahia no lugar onde não devia ter saído.”

O treinador ainda agradeceu o apoio do torcedor até o fim, jamais deixando de apoiar a equipe na luta contra a queda. “Vocês foram fundamentais para chegarmos lutando na última rodada. Como em outros momentos. Agora, torcedor, com queda substancial de recursos, você será peça fundamental mais uma vez para ajudar a recolocar o Bahia no topo do futebol brasileiro.”