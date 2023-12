Bahia perde para o rebaixado América-MG e vai para última rodada dentro da zona de degola

O Bahia perdeu uma grande chance de depender só de si para escapar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Encarando o já rebaixado América-MG, o time baiano foi derrotado por 3 a 2, neste domingo, na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG), pela 37ª rodada. Mesmo atuando o segundo tempo com um a mais, depois da expulsão de Mateus Henrique, o Bahia pressionou até o final, mas não conseguiu evitar a derrota.

Com o resultado, o Bahia vai para a última rodada em 17º lugar, com 41 pontos. A tragédia só não foi maior, porque Vasco e Santos também perderam seus jogos, respectivamente, para Grêmio (1 a 0) e Athletico (3 a 0). Caso eles vencessem, o time baiano estaria rebaixado matematicamente.

O América-MG voltou a vencer após 15 jogos, chegando aos 24 pontos, mas mesmo assim terminará o Brasileiro em último lugar. Quem também comemorou foram Cruzeiro e Corinthians, que se livraram matematicamente do descenso. O time paulista também carimbou a classificação para a Copa Sul-Americana de 2024.

Na briga contra o rebaixamento, o Bahia tinha mais a perder do que o América-MG. Buscando pressionar nos minutos iniciais, Kanu cabeceou bonito e Jori fez bela defesa. Depois, o meia Thaciano parou na trave. De tanto frequentar a área, os visitantes tiveram um pênalti a favor, depois da bola bater no braço de Mateus Henrique. Everaldo deslocou o goleiro e abriu o placar, aos 25 minutos.

A alegria baiana durou pouco. Logo depois, aos 29, Ricardo Silva subiu no meio dos zagueiros e testou firme para empatar para os donos da casa. O gol caiu como uma ducha fria no Bahia, que assistiu o América-MG tomar conta do jogo e virar o duelo aos 37. Renato Marques recebeu na intermediária, livre de marcação, a bola teve um leve desvio na defesa e entrou no canto direito.

Na volta do intervalo, outro balde de água fria no Bahia. Logo com dois minutos, Rodriguinho avançou pela direita e cruzou na medida para Renato Marques, que finalizou na pequena área e marcou seu segundo gol na partida. A reação dos baianos veio rápido desta vez. Cauly deu lindo passe para Ademir, que driblou o goleiro e diminuiu aos 11. A situação do Bahia ficou melhor, quando Matheus Henrique acabou expulso por falta em Biel. Com um a mais, o jogo ganhou intensidade.

Kanu e Ademir tiveram a chance do empate, mas pecaram na finalização. O América-MG aceitou a trocação e levava perigo nos contra-ataques. Empilhando chances, Ademir perdeu um gol incrível. Após cruzamento rasteiro, o atacante estava na pequena área, sem goleiro, e mandou para fora. A noite não era de Ademir, já na reta final, o atacante perdeu outro gol inacreditável, agora de cabeça.

Na última rodada, o Bahia recebe na Fonte Nova o Atlético-MG, que ainda tem chance de ser campeão. Já o América-MG se despede contra o também rebaixado Goiás, na Serrinha, já de olho na Série B em 2024. A 38.ª rodada será toda de forma simultânea, na quarta-feira, às 21h30.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 3 X 2 BAHIA

AMÉRICA-MG – Jori; Mateus Henrique, Ricardo Silva (Éder), Júlio e Marlon; Lucas Kal, Juninho (Daniel Borges), Emmanuel Martínez (Alê) e Rodriguinho; Everaldo (Adyson) e Renato Marques (Ighor Gabryel). Técnico: Diogo Giacomini (interino).

BAHIA – Marcos Felipe; Gilberto, Kanu (David Duarte), Vitor Hugo (Ademir) e Luciano Juba; Rezende, Acevedo, Thaciano (Vinicius Mingoti), Cauly e Biel (Vitor Jacaré); Everaldo. Técnico: Rogério Ceni.

GOLS – Everaldo, aos 25 minutos, Ricardo Silva, aos 29, e Renato Marques, aos 37, do primeiro tempo. Renato Marques, aos dois minutos, Ademir, aos 11, do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Marlon e Jori (América-MG);

CARTÃO VERMELHO – Mateus Henrique (América-MG).

ÁRBITRO – Marcelo de Lima Henrique (CE).

RENDA E PÚBLICO – Não divulgados.

LOCAL – Arena Independência, Belo Horizonte (MG).