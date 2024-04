Bahia e Sport ganham em casa e garantem vagas nas semifinais da Copa do Nordeste

Bahia e Sport fizeram valer o mando de campo e avançaram às semifinais da Copa do Nordeste, nesta quarta-feira, quando foram disputados jogos pelas quartas de finais. Em Salvador, o Bahia eliminou o Náutico, enquanto no Recife o Sport descartou o atual campeão, o Ceará.

O primeiro semifinalista foi definido na Arena Fonte Nova. Jogando em casa, o Bahia dominou o Náutico e garantiu a vaga, ao vencer por 3 a 0, com gols de Thaciano, Estupiñán e Jean Lucas. Com o resultado, o Tricolor Baiano agora encara na semifinal o CRB, que eliminou o Botafogo-PB nos pênaltis.

Na Ilha do Retiro, o classificado foi definido nos acréscimos do segundo tempo. Em um jogo muito disputado, o Sport fez 2 a 1 em cima do Ceará. Felipinho abriu o placar para o time da casa, Recalde empatou para o visitante, e Rafael Thyere, aos 46 da segunda etapa, garantiu a classificação do time pernambucano.

Com três classificados definidos, resta apenas uma vaga na semifinal. O último integrante será definido no sábado (20), a partir das 19h30, quando Fortaleza e Altos-PI se enfrentam na Castelão. Quem vencer, encara o Sport na semifinal.