Esporte Bahia derrota Juventude em casa e se aproxima do G-4 do Brasileirão

Artilheiro do Campeonato Brasileiro com sete gols, o atacante Gilberto passou em branco nesta quarta-feira à noite no Estádio de Pituaçu, em Salvador (BA). Ele não balançou as redes, mas deu a assistência para o gol do lateral-esquerdo Matheus Bahia que decretou a vitória do Bahia sobre o Juventude, por 1 a 0, pela décima rodada.

O gol saiu aos 33 minutos do segundo tempo. Após o cruzamento da direita, Gilberto ajeitou com o lado do pé para Thonny Anderson, que tocou para o chute de Matheus Bahia. No meio do caminho, Gilberto ainda tirou o corpo e saiu da frente para acompanhar o trajeto da bola até o gol.

Com a segunda vitória seguida (tinha vencido a Chapecoense por 2 a 0), o Bahia ficou perto do G-4, com 17 pontos. O Juventude, que vinha de derrota para o Ceará, por 2 a 0, continua com 12 pontos em posição intermediária na tabela.

“Não deu para marcar, mas estou super feliz com a vitória”, comentou Gilberto ao final do jogo. Matheus Bahia, herói do dia, se mostrou aliviado. “O gol foi um desabafo, porque estou escutando muitas coisas, mas sempre trabalhei e sabia que a bola ia entrar na hora certa.”

No primeiro tempo o jogo foi movimentado, porém, com os dois times não chegando no ataque em boas condições de finalizar. Na etapa final, o Bahia teve mais domínio de bola e só conseguiu mesmo o gol de Matheus Bahia.

Nos últimos minutos, como se esperava, o Bahia optou apenas por se defender. Quase acabou castigado com o empate. Matheus Peixoto recebeu dentro da área e bateu cruzado, com a bola saindo tirando tinta da trave direita aos 43 minutos. Três minutos depois, outro chute de Peixoto tirou tinta, desta vez da trave esquerda.

No final de semana, pela 11.ª rodada, o Bahia vai enfrentar o São Paulo, sábado às 19 horas, no Morumbi. O Juventude volta a Caxias do Sul (RS) no domingo cedo, a partir das 11 horas, diante do Atlético-GO.

FICHA TÉCNICA:

BAHIA 1 x 0 JUVENTUDE

BAHIA – Matheus Teixeira; Nino Paraíba, Luiz Otávio, Juninho e Matheus Bahia; Jonas (Patrick de Lucca), Daniel (Lucas Araújo) e Thaciano (Maycon Douglas); Rossi (Óscar Ruiz), Rodriguinho (Thonny Anderson) e Gilberto. Técnico: Dado Cavalcanti.

JUVENTUDE – Marcelo Carné; Michel (Paulo Henrique), Vitor Mendes, Rafael Forster e William Matheus; Matheus Jesus (Chico), Elton e Jadson (Bruninho); Wescley (Fernando Pacheco), Matheus Peixoto e Paulinho Bóia (Marcos Vinícios). Técnico: Marquinhos Santos.

GOL – Matheus Bahia, aos 33 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Thaciano e Daniel (Bahia); Paulinho Bóia, Paulo Henrique e Wescley (Juventude).

ÁRBITRO – Douglas Marques das Flores (SP).

RENDA E PÚBLICO – Jogo sem torcida.

LOCAL – Estádio Pituaçu, em Salvador (BA).