Bahia demite Enderson Moreira após tropeço diante da Chapecoense

O Bahia vai começar o mês de outubro com técnico novo, porque neste sábado a diretoria demitiu Enderson Moreira. Na sexta-feira o time baiano perdeu para a Chapecoense, por 3 a 1, de virada, na Arena Condá, pela 32.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Este foi o sétimo jogo sem vitória fora de casa, o que criou uma pressão em cima do técnico. A campanha também era ruim. Nos últimos 12 pontos disputados, o Bahia ganhou apenas dois. Enderson Moreira assumiu o cargo em julho no lugar de Guto Ferreira, atualmente no Coritiba. Enderson dirigiu o Bahia em 18 jogos, com seis vitórias, seis empates e seis derrotas.

Na semana passada discutiu com um torcedor na Fonte Nova após o empate por 2 a 2 com o Operário. O clima nos bastidores também era ruim. O clube ainda não tem um substituto, mas quer alguém que confirma o acesso do time para e elite nacional. Apesar da irregularidade do time nos últimos jogos, o Bahia soma 52 pontos e ocupa a terceira posição, três na frente do Vasco (49) e apenas um atrás do Grêmio (53).

O Cruzeiro, com 71 pontos, que já tinha garantindo o acesso e na sexta-feira, sagrou-se campeão justamente pela derrota do Bahia e também do Grêmio para o Sampaio Corrêa, por 2 a 1.

Em busca de encerrar o jejum fora de casa, o Bahia fará seu próximo jogo também longe de sua torcida. Na próxima terça-feira, enfrenta o Novorizontino, em Novo Horizonte, interior de São Paulo, pela 33.ª rodada.