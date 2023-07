Esporte Bahia contrata ‘Neymar de Toulouse’ e meia do Athletico-PR para fugir da queda no Brasileirão

O Bahia é um dos tantos clubes do País que se transformaram em Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Com grande aporte financeiro do Grupo City, imaginava fazer uma temporada perfeita. Ergueu o estadual, mas a campanha ruim no Brasileirão, onde abre a zona de queda, fez o clube ir ao mercado atrás de reforços. Nesta quarta-feira, o clube oficializou a chegada do atacante Rafael Ratão, que estava no futebol francês e ganhou o apelido de “Neymar de Toulouse”, e encaminhou acordo com o meia Léo Cittadini, do Athletico-PR.

“O Esporte Clube Bahia informa que finalizou os entendimentos junto ao Toulouse para a aquisição do atacante Rafael Ratão, campeão da Copa da França há três meses. O atleta de 27 anos assinou contrato até dezembro de 2026”, anunciou o clube, empolgado com a aquisição.

Ratão chegou com enorme moral no Bahia e já foi ganhando a camisa 11 que vem utilizando com destaque na carreira. “Cuida bem dela meu parceiro”, disse Biel em vídeo postado pelo clube no qual ele repassa o número ao reforço. O também atacante agora vestirá a 10.

“Um jogador que pode atuar nas três posições do ataque e que demonstrou nível de performance alto em uma das cinco maiores ligas da Europa. Muita experiência internacional, nível mental positivo, atleta de força, velocidade, potência e capacidade de atacar espaço, além de correr na última linha”, elogiou o diretor de futebol Carlos Santoro.

O Bahia ainda fez questão de frisar os bons momentos de Ratão na Europa, onde estava desde 2018. “Ratão foi um dos destaques da equipe francesa na campanha de título e acesso à primeira divisão local, em 2022, e repetiu a dose na elite do país, em 2023, ganhando o apelido de ‘Neymar do Toulouse'”, enfatizou.

Além de Ratão, o Bahia tem tudo certo com o meia Léo Cittadini, que se despediu do Athletico-PR após quatro anos e meio e seis títulos e já está em Salvador passando por exames médicos e definindo o novo contrato.