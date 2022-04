Bahia bate Sampaio Corrêa por placar mínimo e permanece líder isolado da Série B

Longe de mostrar um futebol vistoso e capaz de empolgar sua fanática torcida, o Bahia venceu o Sampaio Corrêa, por 1 a 0, nesta terça-feira à noite, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela quarta rodada da Série B do Brasileiro. O time baiano continua na liderança isolada, agora com 10 pontos. O time maranhense, com quatro, é nono colocado.

O dono do primeiro tempo foi o Bahia que teve mais de 70% de posse de bola. Mesmo assim, criou poucas chances para marcar. O Sampaio Corrêa, bem armado pelo técnico Léo Condé, tinha velocidade para tentar ir ao ataque, sempre deixando em alerta a defesa baiana.

As principais chances de gols, porém, ficaram mesmo do lado do Bahia que poderia ter aberto o placar com o lateral Douglas Borel e depois com o centroavante Matheus Davó. A torcida já mostrava inquietação nas arquibancadas, quando Daniel marcou o gol aos 45 minutos.

O goleiro Luiz Daniel e o zagueiro André Luiz se atrapalharam e a sobra ficou com Daniel, dentro da área. O primeiro chute foi travado, mas ele bateu de novo no alto e foi comemorar com a galera.

O técnico Guto Ferreira deve ter dado uma bronca nos jogadores do Bahia no intervalo, porque eles iniciaram o segundo em alta velocidade. Em cinco minutos, o ataque teve três jogadas para marcar. Sem contar um lance plástico de Rildo, dentro da área, que acertou uma bela bicicleta, porém, a bola saiu do lado da trave direita. Seria um golaço.

Sem definir o placar, o Bahia sofreu pressão nos últimos minutos com o Sampaio Corrêa sonhando com o gol do empate. Se a torcida não pode comemorar muitos gols, deixou o estádio festejando a liderança que alimenta o sonho de voltar à elite em 2023.

Pela quinta rodada, o Bahia vai enfrentar o Ituano, sexta-feira à noite, na cidade de Itu, a partir das 21h30. No sábado às 16h30, o Sampaio Corrêa recebe o Operário-PR, em São Luis.

FICHA TÉCNICA

BAHIA 1 X 0 SAMPAIO CORRÊA

BAHIA – Danilo Fernandes; Douglas Borel (Jonathan), Luiz Otávio, Luiz Ignácio e Luiz Henrique; Emerson Santos, Patrick de Lucca, Rildo (Victor Jacaré) e Daniel (Lucas Falcão); Matheus Davó e Marco Antônio (Raí Nascimento). Técnico: Guto Ferreira.

SAMPAIO CORRÊA – Luiz Daniel; Thiago Ennes (Soares), Joécio, Nilson Júnior e Lucas Hipólito; Maurício, André Luiz e Rafael Vila (Gabriel Poveda); Renatinho (Wesley Pionteck), Eron (Rafael Costa) e Mateusinho. Técnico: Léo Condé.

GOL – Daniel, aos 45 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO – Rafael Traci (PR).

CARTÕES AMARELOS – Douglas Borel e Victor Jacaré (Bahia).

RENDA – R$ 161.120,00.

PÚBLICO – 10.046 presentes.

LOCAL – Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).