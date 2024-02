Bahia anuncia contratação de centroavante colombiano que estava na Europa

O Bahia vem investindo pesado em contratações para fazer uma temporada vitoriosa. Depois de formar um meio-campo de respeito e trazer defensores experientes, o clube anunciou nesta sexta-feira a chegada do centroavante Oscar Estupiñan, que estava jogando no Metz, da França, mas pertence ao Hull City, da Inglaterra.

“O Esporte Clube Bahia oficializa a contratação do atacante Oscar Estupiñan. O jogador, que pertence ao Hull City, da Inglaterra, assinou contrato de empréstimo até o final da temporada de 2024”, oficializou o Bahia.

O clube fez questão de frisar que o reforço, de 27 anos, é goleador e tem enorme experiência no futebol europeu, onde defendeu Vitória de Guimarães, em Portugal, e Denizlispor, da Turquia, antes de ir para o Hull City na divisão de acesso do Campeonato Inglês, em 2022.

“Com boas passagens por Portugal e Turquia, onde atuou ao lado do ex-atacante do Esquadrão, Hugo Rodallega, o colombiano marcou 38 gols em três temporadas que antecederam sua chegada ao futebol inglês”, enfatizou o Bahia.

“Graças às boas atuações, em 2022, foi convocado para defender a seleção da Colômbia e contratado pelo Hull City para disputa da Championship. Na liga que dá acesso à Premier League, Oscar Estupiñan marcou 13 gols.”

O jogador estava defendendo o Metz, da França, e já trabalhou com os novos companheiros no CT Evaristo de Macedo, em Salvador, nesta sexta. Ele chega para disputar a posição com Everaldo e Rafael Ratão, que pode atuar mais pela beirada. Carente no setor ofensivo, o técnico Rogério Ceni cobrava a contratação de atacantes. Completam o ataque Biel e Ademir.