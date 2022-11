Bagnaia vive expectativa de título na MotoGP; Quartararo tira ‘peso da final’

De um lado a vantagem na classificação e a confiança por comandar uma reação que permitiu buscar a liderança faltando uma etapa para o término do calendário da MotoGP. Do outro, tirar forças para conseguir uma vitória e ainda torcer para uma combinação de resultados que permita superar o líder e levar um campeonato praticamente perdido. Em meio a essa guerra psicológica, o favorito Francesco Bagnaia e o franco atirador Fabio Quartararo disputam em Valência a corrida de suas vidas em busca do título da temporada.

Com 258 pontos e 23 de vantagem para o Quartararo, Bagnaia vive a expectativa de conquista do título. “Posso ganhar o título mundial. Isso é o que me causa mais agitação. Ao nível das emoções, estou bastante sensível como piloto e espero estar em boa forma amanhã (domingo)”, afirmou Bagnaia.

Nesta véspera de decisão, o piloto italiano disse estar com os nervos no lugar. Segundo ele, a ansiedade é um dos grandes desafios em momento tão importante.

“Estamos falando aqui de ganhar um título de MotoGP e com a Ducati. Com certeza vou dormir bem. Mas diferente do habitual, estou tendo dificuldade de me alimentar desde quinta-feira”, afirmou sobre a expectativa da última prova.

Sobre algum pedido especial para a equipe, Bagnaia disse que vai apostar no que vem dando certo. “Quero o mesmo de sempre (da equipe). Mas se acontecer de o Fabio (Quartararo) aparecer atrás de mim, quero que me avisem para poder administrar a situação e entender qual é a melhor decisão. Deixá-lo passar ou decidir o que fazer.”

Em uma posição bem mais delicada, pois além da necessidade de vencer, precisa torcer para que seu concorrente chegue, no máximo, em 15º, Quartararo decidiu tirar o peso da responsabilidade dos ombros.

“O ruim é que tenho uma grande desvantagem de pontos. Mas o bom é que não tenho nada em que pensar. É ganhar e ganhar. Isso que preciso ter em mente”, declarou o piloto da Yamaha.

Ele fez ainda um balanço da temporada e entende que, chegar na última prova, com chances de título, tem que ser comemorado. “Cometi alguns erros e outros também com a equipe. Mas levando em conta o que aconteceu desde o início da temporada, eu me animo. Estou feliz e aprendi muitas coisas este ano. Passe o que passar, amanhã (domingo) à tarde, estarei feliz”, concluiu o piloto francês.