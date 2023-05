Bagnaia supera Márquez na volta final e fatura pole na Etapa da França de MotoGP

Em um treino classificatório bastante disputado, o italiano Francesco Bagnaia só conseguiu garantir a pole para a Etapa da França na última volta. A sessão aconteceu neste sábado, no circuito de Le Mans, e para superar a Honda do espanhol Marc Márquez, o piloto da Ducati fez o tempo de 1min30s705, superando o rival em 0s058. Luca Marini, da VR46 larga em terceiro e completa a primeira fila do grid. A largada acontece neste domingo, às 9h (horário de Brasília).

Atual campeão e liderando a classificação do Mundial de pilotos com 87 pontos, Bagnaia confirma o seu bom momento na competição ao largar mais uma vez na posição nobre. Já o vice-líder do torneio, o italiano Marco Bezzecchi, sai apenas em sétimo lugar.

A segunda fila conta com Jack Miller na quarta posição. Ele vai ter a companhia de Jorge Martín em quinto lugar. Apesar dos problemas na sessão de treinos, Maverick Viñales conseguiu tirar o máximo de sua moto n fim e se garantiu ao final na sexta colocação.

Quem teve bastante dificuldade foi o francês Fabio Quartararo. O piloto da Yamaha, campeão mundial em 2021, não conseguiu passar ao Q2 da classificação e sai no 13º posto. Ele vai ter de apostar numa corrida de recuperação para tentar chegar no pelotão de frente.

A definição das posições para o grid começou com pista seca. Franco Morbidelli fez o tempo de 1min33s051, mas logo essa marca foi batida por Fabio Quartararo com 1min31s897 deixando claro que o ritmo seria mais intenso com a entrada dos outros pilotos.

A atração nos trabalhos para a definição do grid foi o retorno de Marc Márquez. Ausente desde a Etapa de Portugal, quando sofreu uma fratura na mão direita, o piloto espanhol apresentou em excelente rendimento da sua moto, que utilizou um novo chassis. No entanto, a chuva tornou o asfalto úmido mudou a condição da corrida e os pilotos tiveram de mudar a estratégia tanto na escolha dos pneus quanto no cuidado ao guiar em pista molhada.

Maverick Viñales passou a se destacar e acirrou a briga pelo melhor tempo. No Q2, o espanhol da Aprilia cravou 1min31s588 deixando para trás Francesco Bagnaia. Jorge Martín também entrou na briga pela pole e passou a ser rival direto de Viñales. Mas foi já na reta final do classificatório que a disputa ganhou em intensidade.

Marc Márquez fez o melhor tempo e na sua perseguição vieram Martín, Miller, Bagnaia e Zarco. Com 1min30s763, a pole parecia garantida, até que Bagnaia deu a sua última cartada e mudou a ordem do grid. Com uma volta sensacional, ele fez 1min30s705 e arrebatou o primeiro posto. Luca Marini também pisou no acelerador e conseguiu uma vaga na primeira fila ao garantir a terceira colocação, jogando Jack Miller para a quarta posição.

Confira o grid de largada para a Etapa da França:

1.º – Francesco Bagnaia (ITA/Ducati), em 1min30s705

2.º – Marc Marquez (ESP/Hondai), em 1min30s763

3.º – Luca Marini (ITA/VR46), em 1min30s842

4.º – Jack Miller (AUS/KTM), em 1min30s984

5.º – Jorge Martin (ESP/Pramac), em 1min31s023

6.º – Maverick Viñales (ESP/Aprilia), em 1min31s120

7.º – Marco Bezzecchi (ITA/VR46), em 1min31s173

8.º – Alex Marquez (ESP/Gresini), em 1min31s275

9.º – Johann Zarco (FRA/Pramac), em 1min31s298

10.º – Brad Binder (AFS/KTM), em 1min31s445

11.º – Aleix Espargaró (ESP/Aprilia), em 1min31s523

12.º – Augusto Fernández (ESP/KTN), em 1min31s596

13.º – Fabio Quartararo (FRA/Yamaha), em 1min31s366

14.º – Takaaki Nakagami (JAP/LCR Honda), em 1min31s545

15.º – Fabio Di Gianantonio (ITA/Gresini), em 1min31s718

16.º – Joan Mir (ESP/Repsol Honda), em 1min31s810

17.º – Franco Morbidelli (ITA/Yamaha), em 1min31s886

18.º – Alex Rins (ESP/LCR Honda), em 1min31s959

19.º – Danilo Pettrucci (ITA/Ducati), em 1min32s092

20.º – Lorenzo Savadori (ITA/Aprilia), em 1min32s410

21.º – Jonas Folger (ALE/GasGas), em 1min33s605