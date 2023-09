Bagnaia sofre politraumatismo após atropelamento na MotoGP; Bastianini fratura tíbia e mão

A organização da MotoGP divulgou uma atualização sobre o estado de saúde dos pilotos italianos Francesco Bagnaia e Enea Bastianini após a série de acidentes que aconteceu na largada do GP da Catalunha neste domingo. Líder do campeonato, Peco sofreu um politraumatismo severo, enquanto seu companheiro de Ducati fraturou a tíbia da perna esquerda e a mão esquerda. As informações foram confirmadas pelo Dr. Ángel Charte, Diretor Médico da MotoGP.

“Peco está bem. Sofreu um politraumatismo grave porque uma moto passou por cima dele na região femoral e tibial. Fizemos radiografias dessa região e detectamos uma pequena lesão, que não sabemos se é atual ou antiga. Teremos que fazer uma tomografia computadorizada urgente e por isso encaminhamos ele para o hospital geral”, disse o médico.

“A nível craniano, torácico e abdominal, ele está normal. Estava consciente e acordado. A imagem que vimos é de radiologia convencional, por isso é difícil ter certeza de que não há fratura. É necessária uma tomografia computadorizada”, afirmou à emissora DAZN.

Sobre o estado de Bastianini, o médico explicou que houve uma fratura no maléolo tibial da perna esquerda e uma fratura no metacarpo da mão esquerda. Charte afirma que a fratura na tíbia pode necessitar de cirurgia, o que também será confirmado com uma tomografia.

Um acidente múltiplo marcou a largada da prova no Circuito da Catalunha. Houve um “strike” e cinco pilotos foram para o chão. Enea Bastianini perdeu o controle logo na primeira curva durante a frenagem, caiu e derrubou outros quatro pilotos. Zarco foi o primeiro atingido e caiu acertando mais três. Bastianini já havia iniciado atrás por punição no classificatório e recebeu nova penalidade pelo acidente, pagando a volta longa, segundo a FIM.

Peco Bagnaia se acidentou em outra situação, um pouco mais à frente, onde a Ducati estava isolada. Com pneus frios, a moto do italiano perdeu tração e ejetou o piloto, jogando ele para cima. Sem tempo de desviar, Brad Binder passou em cheio com a moto por cima da perna direita de Bagnaia. O italiano foi levado de ambulância para o centro médico para passar por uma avaliação. Posteriormente, tanto Bagnaia quanto Bastianini foram encaminhados para o hospital na Catalunha com consciência.

Fora da corrida, Bagnaia viu a vantagem na liderança diminuir para 50 pontos. Agora, são 260 do italiano contra 210 de Jorge Martin e 189 de Marco Bezzecchi.