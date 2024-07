Bagnaia festeja vitória inesperada após queda de Martín: ‘Só administrei até o final’

A queda de Jorge Martín faltando duas voltas para o fim da etapa da Alemanha deu a Fracesco Bagnaia não só mais uma vitória no currículo, mas também a liderança do Mundial de pilotos de MotoGP. Feliz com o “presente”, ele disse que a experiência o ajudou a ser premiado no final da prova, realizada na Alemanha.

“Na corrida, tanto o Jorge Martín quanto o Miguel Oliveira estavam mais rápidos do que eu. A moto deles estava mais ajustada e optei por segurar o ritmo”, afirmou o piloto da Ducati que largou na primeira fila.

Bagnaia pressentiu que seus principais concorrentes poderiam ter problemas com os pneus e optou por fazer uma estratégia de espera, pois o desgaste seria inevitável ao final da prova.

“Fiquei muito feliz. Quando vi que o Martín saiu da corrida, administrei e diminuí o ritmo até receber a bandeirada”, comentou o italiano que, na comemoração, pegou uma bandeira da Itália para dar uma volta no circuito e fazer a festa com os torcedores.

Na classificação do Mundial de Pilotos, Bagnaia aparece isolado na liderança com 222 pontos contra 212 de Jorge Martín. Marc Marquez é o terceiro colocado na tabela com 166 pontos.