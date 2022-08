Bagnaia aguenta pressão de Quartararo no fim e vence Etapa da Áustria de MotoGP

Em uma prova emocionante nas voltas finais, Francesco Bagnaia confirmou o seu bom momento na temporada e venceu a Etapa da Áustria de MotoGP. Esta foi a terceira vitória seguida do piloto da Ducati em 2022. Agora, ele ensaia, assim, uma aproximação na busca pela liderança. A prova marcou ainda a corrida de recuperação de Fábio Quartararo com a sua Yamaha. Ele largou na segunda fila, chegou a ser superado por Maverick Viñales caindo para quinto lugar, mas terminou em segundo lugar pressionando o vencedor da prova na linha de chegada.

Na classificação do Mundial, Quartararo segue liderando com 200 pontos. Já Bagnaia, que tem cinco triunfos neste ano contabiliza 156 pontos e aparece em terceiro. No placar entre os dois pilotos pelo lugar mais alto do pódio, Bagnaia tem duas vitórias a mais que o piloto francês da Yamaha.

A próxima etapa da MotoGP acontece no dia 4 de setembro e vai ser disputada em San Marino.

Feliz pelo bom momento, Bagnaia espera, já a partir da próxima corrida, entrar de vez na lutar pelo primeiro lugar no Mundial de Pilotos. “Foi difícil porque não fui bem na escolha do pneu dianteiro. No final, tive que controlar o ritmo para poder terminar a corrida em primeiro”, falou Bagnaia.

Já Quartararo, ficou feliz por mais uma vez estar no pódio. “Uma corrida de superação o tempo inteiro. Eu estava perdendo muito em aceleração e por isso tinha que compensar em outros setores do circuito para ser mais rápido”, afirmou “El Diablo”.

Francesco Bagnaia assumiu a ponta logo na largada deixando para trás o italiano Enea Bastianini, que havia feito a pole no treino classificatório. Jack Miller confirmou a terceira posição na primeira volta. Líder do campeonato, Fábio Quartararo saiu na segunda fila, mas logo foi superado por Maverick Viñales.

A escolha pelos pneus macios acabou complicando o desempenho de Bastianini que viu Bagnaia abrir vantagem e perdeu o segundo lugar para Jack Miller. Após perder também o terceiro lugar para Jorge Martín, o piloto da Gresini acabou passando reto na curva na volta cinco e abandonou a prova.

A etapa da Áustria então viu uma corrida de recuperação de Fábio Quartararo, que passou a ganhar posições em busca do líder da prova, Francesco Bagnaia. Faltando 11 voltas para o final, o francês já estava pressionando Jack Miller na luta pelo segundo lugar.

Já nos giros finais, “El Diablo” aumentou a pressão e numa manobra espetacular na chicane, ultrapassou Jack Miller para assegurar a segunda colocação na prova.

O final da prova foi de pressão de Quartararo sobre Bagnaia. O piloto da Ducati soube segurar as investidas e garantiu a vitória. Terceiro colocado na corrida, Jorge Martín caiu na última volta e terminou em nono lugar.

Confira a classificação da etapa da Áustria

1º Francesco Bagnaia (Ducati) 42min06s738

2º Fabio Quartararo (Yamaha)+0,556

3º Jack Miller (Ducati) +2,063

4º Luca Marini (VR46) +8,331

5º Johann Zarco (Pramac) +8,966

6º Aleix Espargaró (Aprilia) +11,139

7º Brad Binder (KTM) +11,636

8º Alex Rins (LCR) +11,759

9º Jorge Martin (Pramac)+16,763

10º Marco Bezzecchi (VR46)+16,850