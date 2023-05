Avaí suspende contrato de zagueiro citado em investigação de manipulação de resultados

O Avaí foi mais um clube afetado pelo escândalo de manipulação de resultados envolvendo apostas esportivas. Após seu nome aparecer na planilha de um apostador, presente na investigação do Ministério Público de Goiás (MP-GO), o zagueiro Raphael Rodrigues foi afastado preventivamente pelo clube catarinense.

Ao todo, já são 11 jogadores, de diferentes clubes do Brasil, apartados das atividades dos seus times por suspeita de envolvimento no esquema. O time catarinense suspendeu preventivamente o contrato do atleta.

“O Avaí informa que, tão logo teve acesso às matérias jornalísticas que envolvem o nome do atleta Raphael Rodrigues, comunicou a suspensão preventiva de seu contrato e afastamento de suas atividades até que os fatos em questão sejam devidamente apurados e esclarecidos”, informou o clube.

Apesar de seu nome constar nessa planilha, que faz parte da investigação da Operação Penalidade Máxima, Raphael Rodrigues ainda não foi denunciado e nem se tornou réu. A planilha feita pelos apostadores era para organizar pagamentos de até R$ 80 mil a jogadores que recebessem um cartão amarelo.

O Avaí também informou que fez contato com o Confiança, ex-clube do jogador, para que também acompanhe de perto os desdobramentos do caso, além de se colocar à disposição das autoridades.

“O Leão reafirma seu compromisso com a lisura do esporte e esclarece que não teve participação ou relação com o fato de nenhuma natureza e que está à disposição das autoridades para auxiliar nas investigações em tudo que lhe couber e for possível”, afirmou.

No total, já são 11 atletas afastados dos seus clubes nas últimas semanas, todos por suspeita de envolvimento no escândalo: Vitor Mendes (Fluminense), Bryan Garcia e Pedrinho (Athletico-PR), Richard (Cruzeiro), Nino Paraíba (América-MG), Maurício (Internacional), Raphael Rodrigues (Avaí), Alef Manga e Jesus Trindade (Coritiba), Paulo Miranda (sem clube) e Fernando Neto (São Bernardo).

Dentro de campo, o Avaí venceu o Tombense, por 1 a 0, na última rodada da Série B, e chegou a seis pontos, em 11º lugar. O time volta a campo nesta sexta-feira, às 21h30, quando recebe a Chapecoense, na Ressacada, em Florianópolis (SC), pela sexta rodada.