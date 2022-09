Auxiliar de Tite diz que alguns clubes ‘não abriram as portas’ para a seleção

Parte importante do trabalho de análise de jogadores, as visitas de membros da comissão técnica da seleção aos treinamentos de clubes do Brasil e do exterior nem sempre são bem-vindas. Nesta sexta-feira, após a divulgação da lista de 26 jogadores convocados para os amistosos com Gana e Tunísia, o auxiliar técnico Cleber Xavier revelou que nem todos os clubes aceitaram a troca de informações com profissionais da seleção.

“Sim, teve clubes que não abriram as portas pra gente”, declarou o auxiliar de Tite. “A gente entende, cada clube toma a sua decisão no que diz respeito ao seu trabalho, a sua maneira de decidir.”

Cleber, contudo, ressaltou a importância desse contato. “Naqueles que nos permitiram é muito boa a relação, com um espaço maior, trocas maiores de informação. Desde que a gente chegou aqui, em 2016, aumentou muito a nossa relação com os clubes. É uma troca bem positiva e os jogadores valorizam muito, tanto lá fora quanto aqui dentro”, disse.

O auxiliar não revelou quais clubes barraram o acesso da comissão técnica da seleção brasileira, enquanto Tite e o preparador físico Fábio Mahseredjian preferiram exaltar os clubes que se colocaram inteiramente à disposição. Enquanto Mahseredjian citou o Benfica, Tite falou sobre a Roma e o Palmeiras.

“As mesmas portas (que alguns fecham), o Cesar Sampaio vai ao Palmeiras e tem um acesso direto com o Abel (Ferreira), inclusive com o acompanhamento de treinamentos. Todas as informações são passadas de uma forma muito transparente”, garantiu o treinador.