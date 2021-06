Autor de três gols, Pablo diz que São Paulo mostrou seu tamanho após provocações

Óbvio que tudo não passou de brincadeira de um clube modesto do Piauí eufórico ao ganhar incrivelmente do São Paulo, em seu estádio. O exagero nas provocações, contudo, parecem ter motivado os jogadores paulistas a aplicarem surra histórica no 4 de julho, por 9 a 1, no Morumbi, na volta da Copa do Brasil. Autor de três gols, o centroavante Pablo pediu mais respeito.

Foram várias as provocações do 4 de julho após os 3 a 2 em Piri Piri. Até aquele jogo de ida, o São Paulo vinha de quatro jogos sem levar gol e os piauienses lembraram disso em um dos tantos posts irônicos. Muitos levaram na esportiva, mas Pablo aproveitou para mandar o recado nesta terça-feira.

“Vimos muitas postagens da equipe deles, brincadeiras que fazem parte do futebol, mas tem que respeitar. Hoje ficou provado o tamanho do São Paulo”, respondeu o artilheiro da noite no Morumbi.

Pablo reconheceu os erros da ida e ressaltou a paciência no Morumbi para a busca da classificação. “No jogo de lá, infelizmente tomamos três gols de bola parada. Aqui tomamos um gol logo de começo, mas a equipe é muito consciente das coisas que precisa fazer”, enfatizou. “O Crespo nos pede muita intensidade. A gente não estava satisfeito, vínhamos de empate e derrotas, então esse resultado é com muito pé no chão.”

Apesar do discurso sereno e de humildade, Pablo não escondeu a alegria por ajudar a colocar o time nas oitavas de final de uma competição jamais vencida pelo São Paulo. “A gente sabe o que tem de fazer, o que o Crespo pede. É uma classificação importante para nós.”

Vaga garantida, o São Paulo se prepara para dura visita ao Atlético-MG. No Brasileirão passado, levou 3 a 0 na casa do rival com polêmica de gol claro de Luciano anulado pelo VAR. A CBF admitiu o erro dias mais tarde. Os comandados de Crespo, empolgados com os 9 a 1, esperam voltar a ganhar longe do Morumbi após sete visitas sem triunfos.