Autor de gol contra Vitória, jovem William Gomes renova com São Paulo até o fim de 2028 - O Liberal

Após brilhar e marcar um gol no triunfo do São Paulo sobre o Vitória por 2 a 1, no MorumBis, no último domingo, o atacante William Gomes, com apenas 18 anos, assinou nesta segunda-feira a prorrogação do contrato, válido agora até o fim de 2028. Time e jogador negociavam a renovação há meses e só agora chegaram a um acordo.

Com a lesão de Ferreirinha e a suspensão de Luciano, que levou o vermelho diante do Palmeiras, William Gomes foi titular diante do Vitória e acabou saindo de campo como um dos destaques do triunfo do São Paulo, tendo, inclusive, feito o seu primeiro gol como profissional. O atleta recebeu uma valorização salarial para renovar seu vínculo com o clube.

William Gomes é cria do clube e chegou ao profissional em 2023, quando entrou em campo em três oportunidades. Neste ano, participou da Copa São Paulo de Futebol Júnior, mas nunca deixou o radar da equipe principal. No total, já foram nove partidas com a camisa tricolor, e um gol marcado.

“Foi naturalmente! Falei caramba, o que eu vou fazer? Vou lá beijar o escudo, né? Que é o símbolo mais importante. Mas nada muda. Vou continuar trabalhando para conseguir mais oportunidades. Elogios não me afetam em nada”, disse o atacante, que recebeu um conselho do técnico Luis Zubeldía.

“O que peço para os jovens é decisão. Se errar, não tem problema. O que não posso exigir é visão de jogo, pensar, fazer a pausa. Ainda mais com um canhoto jogando pela esquerda. Se joga pela direita, tem uma área de velocidade, um contra um, e uma área de calma. Agora, um esquerdo jogando pela esquerda, tenho de pedir duas coisas. Controle mirando o arremate. Não inventar nada”, afirmou o treinador.

A expectativa é que William Gomes ganhe mais oportunidades no time titular, ainda mais com o clube vivo em três frentes (Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores). Com o triunfo sobre o Vitória, o São Paulo subiu para o quinto lugar do torneio nacional, com 41 pontos, atrás de Fortaleza (48), Botafogo (47), Palmeiras (44) e Flamengo (44).

O próximo desafio, porém, é na Copa do Brasil. O São Paulo enfrenta o Atlético-MG na quarta-feira, às 21h30, no MorumBis. A volta será na quinta, dia 12, na Arena MRV, em Belo Horizonte.