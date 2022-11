Austrália supera Holanda e volta às semifinais da Copa Davis após cinco anos

A Austrália voltará a disputar as semifinais da Copa Davis após cinco anos. A vaga foi conquistada nesta terça-feira, em Málaga, com uma vitória diante da Holanda nas quartas de final, após Alex De Minaur bater Botic Van de Zandschulp por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/3 e 6/4. No jogo anterior, Jordan Thompson venceu Tallon Griekspoor pelo mesmo placar final, depois de sets encerrados em 4/6, 7/5, 6/3.

“Nós temos um excelente time, muita fé e muita paixão”, afirmou De Minaur depois da vitória. “Estou muito feliz de ter vencido hoje. Cada um desses jogadores que defendo nosso time sempre coloca o coroação em quadra. Nós faremos tudo que estiver a nosso alcance por nosso país”, completou.

Bem representada por torcedores entre a multidão de 7.956 pessoas presente em Málaga, a Holanda permitiu-se um momento de empolgação depois que Griekspoor venceu o primeiro set contra Minaur jogando muito bem para fechar a parcial em 4/7. No segundo set, contudo, foi dominado por Thompson, forte no saque e capaz de salvar três break points para construir a vitória. A superioridade australiana continuou no set decisivo e o triunfo foi confirmado.

A história de Alex de Minaur foi parecida com a do companheiro. Ele esbarrou no temperamento calmo de Van de Zandschulp e foi envolvido durante o set inicial, tanto que acabou derrotado, mas respondeu de maneira perfeita a partir do segundo e conseguiu fechar as duas parciais finais com vitórias seguras.

A última vez que a Austrália disputou uma semifinal de Copa Davis foi em 2017, quando passou pelos Estados Unidos nas quartas e foi eliminada em seguida pela Bélgica. Neste ano, o adversário na briga por uma vaga na final sairá do duelo entre Espanha e Croácia.