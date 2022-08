Esporte Ausência de Marcos Leonardo obriga Lisca a mudar ataque do Santos no Brasileirão

Ainda no embalo da vitória sobre o São Paulo no clássico do final de semana, o técnico Lisca vai ser obrigado a mexer no ataque do Santos para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Com Marcos Leonardo suspenso pelo terceiro amarelo, o equatoriano Angulo deve ser a opção do treinador para enfrentar o Cuiabá no próximo domingo.

Com poucas chances nos últimos meses, Angulo viu sua realidade mudar com a chegada de Lisca. Ele passou a ter novas oportunidades e o seu empenho nos treinamentos tem agradado o atual técnico santista.

Diante do Coritiba, inclusive, ele foi decisivo ao entrar no final da partida e fazer o gol da vitória do Santos por 2 a 1 no Couto Pereira.

Contratado no início da temporada, o atacante tem um dos mais altos salários do elenco. Como ele não vinha sendo utilizado, o clube chegou a pensar em cedê-lo por empréstimo para aliviar a folha de pagamento.

Com o novo cenário e o maior aproveitamento do atleta, o Santos agora espera encorpar o seu elenco na busca pela aproximação do G-4. Em oitavo lugar com 33 pontos, o time tem seis a menos que o Corinthians, quarto colocado na classificação do Brasileirão.

A missão, porém, não é das mais fáceis. Ele entra com a missão de substituir o artilheiro do Santos na competição. Marcos Leonardo tem oito gols e até a chegada de Soteldo, era a principal referência da equipe no setor ofensivo.