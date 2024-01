Augusto Melo diz que vinda de Gabigol ao Corinthians depende do Flamengo e descarta Firmino

O novo presidente do Corinthians, Augusto Melo, afirmou que o clube já fez sua parte para contratar o atacante Gabigol, do Flamengo, e negou interesse em Roberto Firmino, que está no Al-Ahli. Ao tomar posse, nesta terça-feira, ele anunciou o lateral-esquerdo Diego Palacios, o volante Raniele e o meia Rodrigo Garro como reforços, mas a possível chegada de Gabigol foi o tema que mais pautou a primeira coletiva de imprensa do mandatário.

“Temos conversas adiantadas, depende deles agora. Nossa parte já fizemos”, afirmou Melo, que completou que o jogador tem as características corintianas. “Gostaria muito de contratar o atacante”. Questionado se já havia feito uma proposta concreta pelo jogador, o dirigente disse que não, mas que espera um posicionamento do Flamengo até a semana que vem. “Já demonstramos interesse.”

Vice-presidente de futebol do time carioca, Marcos Braz esteve presente na cerimônia de posse da nova gestão do Corinthians nesta terça, mas Augusto Melo disse que se tratou apenas de um gesto de boa vontade. “Da mesma maneira que estive na cerimônia do Marcelo Teixeira novo presidente do Santos.”

Sobre Firmino, o dirigente disse que nenhum clube do país tem capacidade para bancar os salários do atacante, que tem passagens pela seleção brasileira e Livepool. “Não sei de onde saiu isso suposto interesse do Corinthians”, afirmou Melo, que confirmou a negociação do volante Gabriel Moscardo com o Paris Saint-Germain.

Durante a entrevista coletiva, o presidente do Corinthians voltou a falar em “surpresa”” como já havia feito durante a cerimônia de posse. “Vem surpresa boa até a semana que vem”.

Augusto Melo também afirmou que recusou uma proposta de patrocínio de R$ 75 milhões porque negocia valores maiores. “Um dos maiores patrocínios da América Latina”, prometeu. “Vamos montar um grande time para ganhar tudo. Sou corintiano e não gostaria de passar o que passamos o ano passado”, acrescentou, referindo-se a uma temporada sem títulos e sem a classificação para a Libertadores, principal interclubes do continente.

“Não podemos nos dar ao luxo de escolher uma competição. Vamos jogar tudo para ganhar”, reforçou o novo diretor de futebol, Rubens Gomes, o Rubão, falando sobre Paulista, Copa do Brasil, Sul-Americana e Brasileiro. Melo também falou diversas vezes sobre a “credibilidade” que o Corinthians assumiu com a nova gestão. “Não recebemos um não e todo mundo quer jogar no Corinthians”.

O presidente também falou dos planos para aumentar a capacidade da Neo Química Arena. “Se Deus quiser abrimos o Paulista com a capacidade ampliada.” Segundo cálculos de Melo, serão 54 mil lugares, 6 mil a mais, com ingressos populares. O Corinthians está no Grupo C do Paulista, que conta ainda com Bragantino, Inter de Limeira e Mirassol, e estreia no dia 21 de janeiro, contra o Guarani.