Augusto Melo anuncia ex-zagueiro Chicão como coordenador de base em sua gestão como presidente

Augusto Melo assume a presidência do Corinthians somente no dia 2 de janeiro. Eleito neste sábado, desbancando André Luiz Oliveira, o dirigente já trabalha nos bastidores para formar uma comissão técnica forte para reerguer o time. E, neste domingo, ele oficializou que o ex-zagueiro Chicão será o coordenador da base.

Em entrevista à CNN, Augusto Melo anunciou o zagueiro como coordenador e acabou causando uma pequena confusão, com todos acreditando que seria o substituo de Alessandro. Mas, na verdade, Chicão iniciará suas funções fora dos campos na integração.

“Fala Fiel. Apenas para esclarecer, o ídolo Chicão será nosso coordenador de integração da base para o profissional. Para o cargo que hoje é ocupado pelo Alessandro traremos um executivo profissional de mercado. Vamos juntos”, esclareceu em suas redes sociais.

Augusto Nunes vem se informando de todos os assuntos do clube e desde a confirmação de sua vitória, “respirando” Corinthians. Na manhã deste domingo, por exemplo, esteve na Neo Química Arena para acompanhar a conquista do Campeonato Paulista Feminino com as “Brabas” goleando o São Paulo por 3 a 0.

O presidente eleito para o triênio 2024/26 já adiantou que conta com Mano Menezes para um contrato longo e que vai se reunir com o treinador para definir o planejamento para 2024. O atacante Bernard é uma das indicações do técnico, que definirá quais veteranos gostará de manter no elenco.; Muitos terminam o contrato em 2023 e não devem ficar.