Aubameyang faz dois, Barcelona atropela o Real Madrid e é 3º colocado do Espanhol

Depois de seis clássicos, o Barcelona voltou a vencer o Real Madrid. No início da noite deste domingo, o time catalão passeou em pleno Santiago Bernabéu e goleou o arquirrival por sonoros 4 a 0, com destaque para o esquema de jogo montado pelo técnico Xavi, além de Aubameyang, autor de dois gols.

O treinador espanhol tem agora 16 jogos no comando do Barcelona, com 11 vitórias, quatro empates e apenas uma derrota, um aproveitamento de 77%, com 37 gols marcados e apenas 14 sofridos. A boa campanha tirou o time da nona colocação e o colocou em terceiro, com 54 pontos. Já são 13 jogos de invencibilidade.

Com a derrota, o Real Madrid ficou com 66 pontos, ainda na liderança isolada. Em segundo, o Sevilla tem 57. Já a diferença para o Barcelona é de 12. No entanto, o time catalão tem uma partida a menos e, se vencer, poderá entrar na briga pelo título.

Carlo Ancelotti colocou em campo uma equipe formada por quatro brasileiros, dentre eles, Rodrygo e Vinícius Júnior no ataque. A ausência mais sentida foi de Benzema, principal destaque da temporada. Do outro lado, sem novidades. O foco estava na dupla formada por Dembélé e Aubameyang.

Em obras, o estádio Santiago Bernabéu não recebia o El Clásico há dois anos e, se pudesse escolher, também não teria sediado o jogo deste domingo. O Barcelona foi extremamente superior e passeou no campo do Real Madrid, mostrando grande evolução sob o comando do ídolo Xavi.

O primeiro tempo começou de forma franca, com ambos os clubes buscando o ataque. Valverde colocou rapidamente o goleiro Ter Stegen para trabalhar, mas quem acabou bombardeado foi Courtois, que precisou fazer grandes defesas para impedir que o Barcelona abrisse o placar logo de cara.

A pressão do time catalão começou a dar resultado aos 28 minutos. Dembélé fez boa jogada pela direita, passou por Nacho e deu linda assistência para Aubameyang antecipar Militão e fazer 1 a 0. Com Modric de falso 9, o Real Madrid se perdeu totalmente e deu ainda mais espaço para o adversário.

Aos 37 minutos, Dembélé cobrou escanteio na medida para Ronald Araújo subir no segundo andar para ampliar o marcador. O Real Madrid ainda tentou esboçar reação com Vinícius Júnior, que chegou a desperdiçar uma boa chance ao se jogar em um lance com Ter Stegen, mas sem sucesso.

Com o estádio em silêncio, Carlo Ancelotti tentou mudar a equipe com algumas alterações no intervalo. Mas, dentro de campo, o que se viu foi um Barcelona dominante. O time catalão fez o terceiro logo no primeiro minuto. Após uma saída errada de bola do Real Madrid, De Jong deu para Aubameyang. O atacante mandou de letra para Ferrán Torres fazer 3 a 0.

Aubameyang ainda teve um gol anulado logo na sequência, o que complicaria ainda mais a vida do Real Madrid. No entanto, a goleada foi confirmada aos sete, quando Ferrán Torres cruzou para Aubameyang, que mandou por cima de Courtois para fazer o quarto.

O massacre continuou até o final. O Real Madrid estava totalmente abatido, enquanto o Barcelona continuou atacando e só não fez mais por detalhes. Ainda deu tempo de o brasileiro Daniel Alves entrar em campo e participar de alguns minutos da partida.