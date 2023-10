Esporte Atuesta participa de treino do Palmeiras e Luiz Guilherme prevê duelo difícil com o Botafogo

O Palmeiras iniciou nesta segunda-feira a preparação para o duelo com o Botafogo, marcado para esta quarta-feia, às 21h30, no Engenhão, pela 31ª rodada do Brasileirão. A reapresentação foi na Academia de Futebol e contou com Atuesta. Recuperado de uma cirurgia no joelho, o volante treinou normalmente e pode ficar à disposição do técnico Abel Ferreira para a partida que poderá definir o futuro do campeonato. Zé Rafael, suspenso na vitória sobre o Bahia por 1 a 0, também participou das atividades.

Os jogadores que atuaram 45 minutos ou mais na vitória sobre o Bahia, fizeram atividades de recuperação no centro de excelência, como botas pneumáticas, piscina de água quente e massagem, entre outras estações. No campo, o elenco realizou um trabalho de transições e enfrentamentos. Na sequência, houve atividades em dimensões reduzidas com poucos toques na bola por atleta. O atacante Dudu cumpriu seu cronograma com o Núcleo de Saúde e Performance.

O meia Luiz Guilherme, que vem ganhando mais espaço com o técnico Abel Ferreira, agradeceu a oportunidade no time principal e optou por ser cauteloso ao falar do próximo compromisso do Palmeiras no Brasileirão. Na visão da jovem promessa, o time alviverde tem que pensar jogo a jogo.

“Fico muito feliz pela sequência que estou tendo, quase 30 jogos pela equipe profissional, com essa camisa gigante. Agradeço à comissão por confiar em mim, aos jogadores também por me darem apoio desde quando eu subi. Espero poder ajudar cada vez mais, a começar pelo duelo com o Botafogo. É um jogo muito difícil, contra o líder do campeonato, mas vamos levando jogo a jogo. Tentar manter essa sequência boa em que estamos para sair com a vitória”, disse o meia.

O Palmeiras volta aos treinos nesta terça (31), às 10h, e embarca para o Rio de Janeiro após o almoço. No primeiro turno, no Allianz Parque, o Botafogo venceu por 1 a 0. O Palmeiras é atualmente o vice-líder do Brasileirão com 53 pontos, seis atrás do próprio time alvinegro, que tem um jogo a menos. O time alviverde vem de três vitórias consecutivas na competição.