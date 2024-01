Atuesta marca, Piquerez fica fora e Palmeiras empata jogo-treino com União Suzano

O Palmeiras realizou neste sábado um jogo treino contra o União Suzano, time da Série A3 do Campeonato Paulista, e empatou por 1 a 1, na Academia de Futebol. O gol da equipe alviverde, que foi comandada pelos auxiliares de Abel Ferreira, foi marcado por Atuesta, em cobrança de falta. Felipe Micael marcou pelo clube do interior de São Paulo.

O lateral-esquerdo Piquerez não participou da atividade e continuou realizando um cronograma individualizado de recondicionamento físico preparado pelo Núcleo de Saúde e Performance – ele havia sofrido um entorse no joelho esquerdo no final da temporada passada e desfalcado a equipe na última rodada do Brasileirão, contra o Cruzeiro.

O atacante Endrick, com a seleção olímpica, também foi desfalque, assim como Gabriel Menino, em fase de fisioterapia, e Dudu, que ainda se recupera de uma grave lesão no joelho direito.

Com isso, o Palmeiras entrou em campo com: Weverton; Garcia, Gustavo Gómez, Naves e Vanderlan; Richard Ríos, Zé Rafael e Raphael Veiga; Mayke, Rony e Breno Lopes. Aníbal Moreno, reforço contratado junto ao Racing-ARG, também chegou a ser testado entre os titulares.

No segundo tempo da atividade, quando saiu o gol de empate do Palmeiras, o time alviverde já estava com uma equipe completamente modificada, formada por: Marcelo Lomba; Marcos Rocha, Luan, Murilo e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Atuesta e Jhon Jhon; Luis Guilherme, Flaco López e Bruno Rodrigues. Fabinho também foi utilizado.

O Palmeiras fará ainda neste sábado mais um jogo-treino diante do São Caetano, marcado para as 15h. Já na segunda, o técnico Abel Ferreira se reapresentará para dar continuidade na preparação visando o Paulistão. No primeiro amistoso de pré-temporada, venceu o Rio Branco-SP por 4 a 0.

A estreia do Palmeiras, atual campeão do torneio, será diante do Novorizontino, no dia 21 de janeiro (domingo), às 16h, no estádio Jorge Ismael de Biasi.