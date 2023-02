Atuesta exalta a força do elenco do Palmeiras: ‘Todos aqui são importantes’

Cada vez mais adaptado ao futebol brasileiro, o meia colombiano festeja a boa fase com a camisa do Verdão

Atuesta demorou para emplacar com a camisa do Palmeiras, mas já vem sendo utilizado com mais frequência por Abel Ferreira – são 19 aparições nas últimas 23 partidas. Cada vez mais adaptado ao futebol brasileiro, o meia colombiano festeja a boa fase da equipe, única sem derrotas no Paulistão, e exalta a força do elenco, para ele um diferencial do clube em relação à concorrência.

Mesmo quem está na reserva, caso do colombiano, sempre ganha minutagem com o treinador português. Abel quer que o time sempre atue em alta voltagem e exige de quem está em campo ao máximo. Por isso sempre realiza cinco alterações, além de também rodar bastante o elenco.

Meia colombiano Atuesta vem tendo mais oportunidades no Verdão nesta temporada – Foto: Cesar Greco / Palmeiras

“Desde antes de chegar eu via que todos os jogadores aqui eram importantes para ganhar os títulos. O ano passado foi de igual maneira. Os que estavam no banco sempre prontos para ajudar o time, e conseguimos ajudar muitas vezes em jogos importantes no Brasileiro, Paulista…”, enfatizou. “Então, trabalhamos sempre ao 100% para estarmos prontos. O trabalho é o que temos para dar, é o que tem o Palmeiras como essência, filosofia”, afirmou.

O Palmeiras recebe a Inter de Limeira nesta quinta-feira, no Allianz Parque, pela 7ª rodada do Paulistão, e Abel Ferreira tende a repetir a escalação titular. Como tem clássico com o Corinthians daqui uma semana, é possível que use o time alternativo no domingo, às 11 horas, diante do Água Santa, já visando a ida para a Neo Química Arena.

Atuesta está na expectativa de jogar, mesmo ciente que deve ser opção. O colombiano tem somente 18 aparições como titular, porém não reclama. Ao contrário, prefere ressaltar a confiança recebia pelo treinador quando é requisitado.

“No final do jogo (contra o Mirassol), o professor me pediu para jogar mais adiantado. Consegui chegar à área, fazer o gol. Mas a maioria das vezes jogo mais recuado, ajudo em outras coisas para o time”, disse. “Graças a Deus consegui fazer mais um gol. É trabalhar e seguir para ajudar sempre o time.”

De olho na melhor campanha do geral para sempre fazer o compromisso decisivo em casa, o Palmeiras espera somar mais duas vitórias antes do clássico, que pode ser decisivo para o primeiro lugar. E essa ambição palmeirense parece motivar mais o elenco.

“Uma das coisas boas que temos é tentar trabalhar sempre para chegar a esse tipo de objetivo: ser o melhor em tudo. Mas quando estamos nesse caminho, não se olha se está conseguindo, só pensamos em trabalhar e a demanda sempre a cada jogo é ganhar”, afirmou Atuesta. “É seguir trabalhando para ganhar títulos, ganhar jogos e estar forte nos momentos difíceis. Nem sempre vamos ganhar, mas temos de trabalhar para sempre estar mais perto da vitória.”