Atual campeão, desfalcado Canadá volta a superar a Itália em reencontro na Copa Davis

Uma grande surpresa marcou o dia da fase de grupos da Copa Davis, nesta quarta-feira. Atual campeã, mas desfalcada de seus astros, Félix Auger-Aliassime, Denis Shapovalov, e do duplista Vasek Pospisil, o Canadá se reencontrou com a favorita Itália – fizeram semifinal em 2022 – e novamente levou a melhor, ganhando os dois jogos do dia mesmo jogando em clima desfavorável e torcida contra em Bologna.

Integrantes do Grupo A ao lado de Chile e Suécia, canadenses e italianos sabiam que largar com triunfo seria vital para obter uma das duas vagas da chave às finais de novembro, marcada para Málaga. Mesmo sem Jannik Sinner, desgastado, e Matteo Berretini, machucado, a Itália era a favorita por ter tenistas muito melhores ranqueados no confronto.

Mas os números não valeram em quadra. Lorenzo Sonego, 38º do ranking, tinha pela frente o novato Alexis Galarneau, apenas o 200º do mundo, e não conseguiu se impor. Acabou levando 7/6 (8/6) e 6/4, enquanto o compatriota Lorenzo Musetti (18º) se deu mal na batalha contra Gabriel Diallo, 158º do ranking, também superado em sets diretos, por 7/5 e 6/4.

No forte Grupo B, que ainda tem Suíça e França, a Grã-Bretanha aproveitou o fato de jogar em Manchester para aprontar, fazendo 2 a 0 na vice-campeã Austrália. Jack Draper e Thanasi Kokkinakis fizeram uma dura batalha de 2h54, com o britânico se sobressaindo com 7/6 (8/6), 3/6 e 7/6 (7/4). Já Daniel Evans teve um pouco menos de trabalho, mas também precisou de três sets, batendo Alex de Minaur por 6/1, 2/6 e 6/4.

Mesmo atuando com o apoio da torcida em Valência, na chave C, a Espanha decepcionou, também perdendo seus dois jogos na disputa com a República Checa. Tomas Machac passou bem por Bernabe Zapata Miralles, com duplo 6/4, enquanto Alexander Fokina caiu diante de Jiri Lehecka, com 7/6 (7/5) e 7/5. Os checos dividem a liderança com a Sérvia, que na terça-feira havia feito 2 a 0 sobre a Coreia do Sul.

O Grupo D é o mais equilibrado após a primeira rodada. Um dia após Holanda e Finlândia ficarem no 1 a 1, o placar se repetiu na disputa entre Estados Unidos e Croácia. Mackenzie McDonald fez 1 a 0 para os americanos com 6/4 e 6/2 sobre Dino Prizmic, mas Frances Tiafoe sentiu a pressão em Zagreb e acabou cedendo a igualdade ao levar 6/4 e 7/6 (8/6) de Borna Gojo.