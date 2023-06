Atual campeã, Iga Swiatek mantém freguesia contra Cori Gauff e será rival de Bia Haddad

Como era esperado, a polonesa Iga Swiatek é a próxima adversária da brasileira Beatriz Haddad Maia, a Bia Haddad, nas semifinais de Roland Garros, em jogo marcado já para esta quinta-feira, por volta de meio-dia (de Brasília). A líder do ranking e atual campeã desbancou a americana Cori Gauff por 2 a 0, parciais de 6/4 e 6/2, somando o sétimo triunfo seguido no confronto e ainda sem perder sets em Paris.

Apesar de ter dito na terça-feira que estava empolgada para fazer a revanche da final de 2022 contra Swiatek, Gauff não foi páreo diante da rival mais uma vez. Ela até dificultou um pouco as ações da oponente no primeiro set, mas acabou sofrendo outra derrota, após 1h30 de jogo.

Swiatek abriu 3 a 1 no primeiro set com um quebra. Mas viu a americana reagir de imediato e depois empatar por 3 a 3. Ainda foram iguais até 4 a 4, mas a polonesa pressionou bastante o serviço da adversária com 5 a 4 e fechou com nova quebra, festejando muito.

O segundo set foi todo favorável à líder do ranking, que corre risco de perder o primeiro lugar para a belarussa Aryna Sabalenka, também nas semifinais. Em uma disputa na rede, Gauff deu uma bolada em Swiatek, que ficou toda suja de terra.

O lance parece ter deixado o número 1 do mundo ainda mais ligada no jogo e depois do 2 a 2, ela emplacou quatro pontos seguidos para celebrar mais um imponente triunfo em Roland Garros, onde até bicicleta (triunfo por duplo 6 a 0) já aplicou.

O duelo com Bia Haddad, contudo, chega com conotação de revanche, já que a brasileira levou a melhor no único encontro, na quadra rápida do Torneio de Toronto de 2022, quando deixou a já líder do ranking pelo caminho nas oitavas de final. Ocorre que a polonesa vem sobrando no saibro de Roland Garros, onde ainda não perdeu sets e já ergueu o troféu em 2020 e no ano passado. Metade dos 12 títulos dela são no piso.