ATP divulga ranking atualizado e oficializa Alcaraz no topo; Jabeur é 2ª na WTA

A ATP divulgou nesta segunda-feira a primeira atualização do ranking mundial após o US Open e oficializou o espanhol Carlos Alcaraz, de 19 anos, como número 1 do mundo. Campeão do Grand Slam americano ao vencer o norueguês Casper Ruud no final de semana, ele saltou duas posições, saindo da quarta colocação, e se tornou o tenista mais jovem a alcançar o topo.

Antes de Alcaraz, o recordista era o australiano Lleyton Hewitt, que chegou à primeira posição aos 20 anos e nove meses, no dia 19 de novembro de 2001. O jovem espanhol se tornou também o mais jovem campeão de Grand Slam desde 2005, quando o compatriota Rafael Nadal venceu pela primeira vez em Roland Garros. Na época, o recordista atual de títulos de Grand Slam também tinha 19 anos. Por fim, Alcaraz virou o mais novo a vencer o US Open desde o título do americano Pete Sampras em 1990, com 19 anos.

Derrotada pelo fenômeno da Espanha na decisão, Ruud conseguiu uma excelente ascensão. Saiu da sétima posição para o segundo lugar, acima do terceiro colocado Nadal, único dentro do top 10 que não mudou de colocação, ao lado do décimo Hubert Hurkacz. O russo Daniil Medvedev, até então número 1, ficou em quarto, e o Alexander Zeverev, antes número 2, caiu para quinto.

O grego Stefanos Tsitsipas perdeu uma posição e está em sexto. Logo abaixo, em sétimo, está Novak Djokovic, que não disputou o US Open, já que não poderia entrar nos Estados Unidos por não ter se vacinado contra a covid-19. O britânico Cameron Norrie é o oitavo e o russo Andrey Rublev está em nono. O melhor colocado do Brasil, Thiago Monteiro, ganhou duas posições e agora está em 65º.

WTA

No ranking da WTA, a número 1 continua sendo a polonesa Iga Swiatek, campeã do US Open, mas há uma nova segunda colocada. A tunisiana Ons Jabeur, que foi vice-campeã, saltou três posições para se colocar como vice-líder da classificação.

A estoniana Anett Kontaveit é a terceira colocada, seguida por Paula Badosa e Jessica Pegula, fechando o top 5. Entre as dez melhores, a lista tem Maria Sakkari (6ª), Aryna Sabalenka (7ª), Coco Gauf (8ª), Simona Halep (9ª) e Caroline Garcia, que ganhou sete posições para ser a décima colocada.

Entre as brasileiras com melhor colocação, as duas perderam posições. Beatriz Haddad Maia caiu do 15º lugar, mas continua no top 20, em 18º. Laura Pigossi, por sua vez, deixou o top 100 alcançado no final de agosto e caiu para o 102º lugar.

Veja o top 10 do ranking de simples da ATP:

1º. Carlos Alcaraz (ESP) – 6.740 pontos

2º. Casper Rudd (NOR) – 5.850

3º. Rafael Nadal (ESP) – 5.710

4º. Daniil Medvedev (RUS) – 5.065

5º. Alexander Zverev (ALE) – 5.040

6º. Stefanos Tsitsipas (GRE) – 4.810

7º. Novak Djokovic (SER) – 3.570

8º. Cameron Norrie (GBR) – 3.550

9º. Andrey Rublev (RUS) – 3.390

10º. Hubert Hurcakz (POL) – 3.355

Veja o top 10 do ranking de simples da WTA:

1ª. Iga Swiatek (POL) – 10.365

2ª. Ons Jabeur (TUN) – 5.090

3ª. Anett Kontaveit (EST) – 4.300

4º. Paula Badosa (ESP) – 3.980

5ª. Jessica Pegula (EUA) – 3.501

6ª. Maria Sakkari (GRE) – 3.480

7ª. Aryna Sabalenka (BEL) – 3.470

8ª. Coco Gauf (EUA) – 3.047

9ª. Simona Halep (ROM) – 3.025

10ª. Caroline Garcia (FRA) – 2.930