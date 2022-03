ATP aplica suspensão condicional e nova multa a Alexander Zverev

O tenista alemão Alexander Zverev recebeu uma suspensão condicional e uma nova multa da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) por conta da desclassificação no Torneio de Acapulco, no México, no dia 23 do mês passado. Na ocasião, o número três do mundo acertou golpes com sua raquete na cadeira do árbitro principal e acabou sendo expulso do torneio.

Zverev foi punido pela ATP com uma suspensão de oito semanas no circuito e uma multa de US$ 25 mil (cerca de R$ 126 mil). No entanto, tanto o afastamento quanto o pagamento do valor foram colocados sob condição. Ou seja, o tenista só sofrerá de fato estas punições se cometer novo ato antidesportivo num prazo de um ano, até 23 de fevereiro de 2023.

O tenista da Alemanha já havia sofrido sanções ainda em Acapulco. No total, precisou desembolsar US$ 40 mil (R$ 202 mil) em multas por “abuso verbal” e “conduta antidesportiva” no torneio mexicano, de nível ATP 500. Além disso, ele perdeu a premiação conquistada até então, pelas vitórias nas chaves de simples e de duplas, no valor de US$ 31.570 (R$ 160 mil), e também os pontos no ranking da ATP.

Em Acapulco, Zverev formou dupla com o brasileiro Marcelo Melo, um dos seus melhores amigos no circuito. E protagonizou o momento de fúria na partida contra Lloyd Glasspool e Harri Heliovaara, que venceram no match tie-break, por 10/6. Revoltado com decisões do árbitro, o alemão partiu em direção à cadeira da arbitragem e deu três fortes raquetadas próximas a seu pé. Sentou-se e, não satisfeito, voltou gritando em direção do árbitro e desferiu novo golpe.

A torcida reprovou o ato e vaiou o alemão. O árbitro, sentindo-se ameaçado, desceu rápido para evitar o pior diante do irritado tenista. Melo e os vencedores do duelo apenas observaram, incrédulos.

Esta não é a primeira polêmica envolvendo violência na vida de Zverev. O alemão é investigado pela ATP por denúncia de violência doméstica de uma ex-namorada, Olga Sharypova.