Atletismo brasileiro tem 43 convocados para a Olimpíada de Paris e pode ter três ausências

A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) divulgou nesta segunda-feira os convocados para os Jogos Olímpicos de Paris-2024. A lista conta com 43 nomes, sendo 15 classificados com índice olímpico. Os demais carimbaram vaga via ranking olímpico, que teve a janela de pontuação encerrada no dia 30 de junho.

“Tivemos muito trabalho e muito esforço envolvido por todos para chegar nesse momento de um atleta ter seu nome eternizado como um atleta olímpico. O atletismo tem uma grande representatividade e é o responsável por levar o maior número de atletas do Time Brasil. Estou muito feliz por esse momento”, disse o presidente da CBAt, Walmir Motta Campos, que esteve em live, diretamente da sede da Confederação, em Bragança Paulista (SP), para divulgar os nomes dos convocados.

Dentre os nomes chamados, a grande esperança de medalha do Brasil é Alison dos Santos, o Piu, que conquistou o bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, nos 400 metros com barreira. Darlan Romani, do arremesso de peso, também aparece com chances de pódio, assim como a marcha atlética, com Caio Bonfim, Érica Sena e Viviane Lyra.

A equipe brasileira ainda pode ser integrada com mais três nomes. Max Batista (marcha atlética), Livia Avancini (arremesso de peso) e Igor Soares (revezamento 4x100m) conseguiram vaga olímpica, mas ficaram fora da lista de convocados por estarem fora das regras exigidas pela World Athletics, a federação internacional de atletismo, relacionadas a testes antidoping.

A federação exige que os atletas passem, durante o ciclo olímpico, por três testes surpresas em um intervalo de 21 dias para estarem aptos aos Jogos. Segundo o presidente da CBAt, Lívia e Max realizaram quatro testes, sendo apenas dois neste intervalo de tempo. Já Igor fez três, mas apenas um fora do período de competição.

“Além desses atletas, ainda trabalhamos para que mais três integrem essa relação. A CBat recorreu para que esses atletas estejam legíveis, mas houve uma resposta negativa. Porém, acreditamos que eles têm direito de estarem na Olimpíada. Vamos recorrer à Corte Arbitral do Esporte (CAS), na Suíça, para assegurar a participação deles. Entendemos que eles não podem ser penalizados, estão limpos e devem participar. Acredito que teremos esses valorosos atletas integrando o nosso time”, explicou o presidente da entidade.

O Brasil tenta aumentar o seu número de medalhas no atletismo nos Jogos Olímpicos. No total, são 19, com cinco de ouro, três de prata e 11 de bronze.

Confira os convocados para os Jogos Olímpicos de Paris-2024:

EQUIPE FEMININA:

Vitória Rosa – 100m

Ana Azevedo – 100m e 200m

Lorraine Martins – 200m

Tiffany Marinho – 400m rasos

Flávia Lima – 800m

Chayenne Pereira da Silva – 400m com barreiras

Tatiane Raquel – 3000m com obstáculos

Valdileia Martins – salto em altura

Juliana Campos – salto com vara

Eliane Martins – salto em distância

Lissandra Campos – salto em distância

Gabriele Sousa – salto triplo

Ana Caroline da Silva – arremesso de peso

Izabela Rodrigues da Silva – lançamento de disco

Andressa Morais – lançamento de disco

Jucilene Lima – lançamento de dardo

Érica Sena – 20km marcha atlética

Gabriela Muniz – 20km marcha atlética

Viviane Lyra – 20km marcha atlética e revezamento misto

EQUIPE MASCULINA:

Felipe Bardi – 100m e revezamento 4x100m

Erik Cardoso – 100m e revezamento 4x100m

Paulo André Camilo – 100m e revezamento 4x100m

Gabriel Garcia – revezamento 4x100m

Renan Gallina – 200m e revezamento 4x100m

Matheus Lima – 400m rasos, 400m com barreiras e revezamento 4x400m

Lucas Carvalho – 400m rasos e 4x400m

Lucas Vilar – revezamento 4x400m

Jadson Lima – revezamento 4x400m

Douglas Hernandes – revezamento 4x400m

Rafael Pereira – 110m com barreiras

Eduardo de Deus – 110m com barreiras

Alison dos Santos – 400m com barreiras e revezamento 4x400m

Fernando Ferreira – salto em altura

Lucas Marcelino dos Santos – salto em distância

Almir Júnior – salto triplo

Darlan Romani – arremesso de peso

Wellington Morais – arremesso de peso

Luiz da Silva – lançamento de dardo

Pedro Henrique Rodrigues – lançamento de dardo

Caio Bonfim – 20km marcha atlética e revezamento misto

Matheus Correa – 20km marcha atlética

Daniel Nascimento – maratona

José Ferreira Santana – decatlo