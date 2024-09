Atlético-PR e Fortaleza empatam por 1 a 1 ma Ligga Arena, em Curitiba - O Liberal

O Fortaleza até saiu na frente, mas só empatou com o Athletico-PR na noite deste sábado, por 1 a 1, na Ligga Arena, em Curitiba, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time cearense poderia ter assumido a liderança, ainda que provisória, caso tivesse vencido.

Foi o segundo jogo sem vitória do Fortaleza, que segue na vice-liderança, agora com 49 pontos. Pode cair para terceiro, caso o Palmeiras vença o Criciúma neste domingo, no Allianz Parque, em São Paulo.

Já o Athletico-PR vive fase negativa. Eliminado nas quartas de final da Copa do Brasil na última semana, os paranaenses agora acumulam seis jogos sem vitória no Brasileirão, ficando mais perto da zona de rebaixamento.

Athletico-PR e Fortaleza fizeram primeiro tempo muito interessante e o melhor: com gols. O time cearense abriu o placar aos 13 minutos, quando Moisés tabelou com Mancuso, recebeu por trás dos defensores e finalizou com categoria na saída do goleiro Mycael. Um golaço.

Atrás no placar, o Athletico-PR não se abateu e pressionou pelo empate. Aos 28, Cuello puxou contra-ataque e tocou para Canobbio. O uruguaio dominou e finalizou forte com a perna canhota, sem chances de defesa para João Ricardo.

Ainda antes do intervalo, os dois times criaram ótimas chances. Aos 46, Esquivel cobrou escanteio da direita, Canobbio, livre, finalizou e João Ricardo defendeu no reflexo. Enquanto o Fortaleza respondeu aos 47, quando Kervin Andrade perdeu gol cara a cara com Mycael.

No segundo tempo, o Athletico-PR voltou bem e poderia ter virado o placar. Aos dois, Mastriani ajeitou para João Cruz e ele chutou forte. João Ricardo defendeu estranho e viu a bola tocar sutilmente na trave. O Fortaleza respondeu aos nove, em chute perigoso de Marinho.

Pressionado pela torcida, o Athletico-PR se lançou ao ataque. Aos 19, João Cruz cruzou da direita e Mastriani cabeceou forte. A bola explodiu no peito de João Ricardo e em seguida o jogo foi paralisado por posição irregular do atacante rubro-negro.

O Fortaleza, pouco criativo, quase calou a Ligga Arena aos 45 minutos, quando Breno Lopes encarou a marcação e finalizou colocado. Mycael fez defesaça e manteve o empate, que seguiu até o apito final.

Pelo Brasileirão, o Athletico-PR volta a campo no domingo, dia 22, para enfrentar o Criciúma, às 18h30, no Heriberto Hulse, em Criciúma. Já o Fortaleza, no sábado, receberá o Bahia, às 21 horas, no Castelão, em Fortaleza.

Contudo, antes os dois times jogarão pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. O Athletico-PR receberá o Racing-ARG, na quinta, às 21h30, em Curitiba; enquanto o Fortaleza enfrentará o Corinthians, na terça-feira, às 21h30, na capital cearense.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR 1 X 1 FORTALEZA

ATHLETICO-PR – Mycael; Erick, Kaíque Rocha, Gamarra e Esquivel; Gabriel, João Cruz (Di Yorio) e Zapelli (Julimar); Cuello (Praxedes), Mastriani (Pablo) e Canobbio. Técnico: Martín Varini.

FORTALEZA – João Ricardo; Mancuso (Tinga), Kuscevic, Cardona e Felipe Jonatan; Pedro Augusto, José Welison e Kervin Andrade (Pochettino); Marinho (Machuca), Moisés (Breno Lopes) e Renato Kayzer (Lucero). Técnico: Juan Vojvoda.

GOLS – Moisés, aos 13; e Canobbio, aos 28 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – João Cruz e Canobbio (Athletico-PR); João Ricardo e Kuscevic (Fortaleza).

ÁRBITRO – Davi de Oliveira Lacerda (ES).

RENDA – R$ 501.750,00.

PÚBLICO – 16.452 torcedores.

LOCAL – Ligga Arena, em Curitiba (PR).