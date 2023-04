Atlético-MG usará camisa alusiva ao mês de Conscientização sobre o Autismo no sábado

Os clubes de futebol estão cada vez mais engajados nas causas sociais. Realizam campanhas para doações de sangue, alertam sobre a importância de cuidados com certas doenças, se equipam para receber pessoas com necessidades especiais e arrecadam fundos para os mais necessitados. Neste sábado, o Atlético-MG atuará com uma camisa alusiva ao mês de Conscientização sobre o Autismo.

Diante do Athletico-PR, no Estádio Independência, a equipe de Hulk utilizará a camisa diferenciada, mais colorida e que servirá para chamar a atenção dos torcedores para que haja uma diminuição do preconceito e da discriminação para com os autistas.

As bandeirinhas de escanteio e as placas de publicidade do Independência também terão as cores da causa, em apoio às pessoas que estão no espectro autista. Além do Atlético-MG, o Corinthians é outro clube que se preocupa com a causa e até tem uma torcida organizada na Neo Química Arena: os autistas alvinegros.

Por enquanto, a venda de ingresso para novo jogo com o Athletico-PR, rival também do grupo na Libertadores, ainda é pequena. O clube informou a venda de 8,4 mil bilhetes até esta quinta-feira. Mas a expectativa é de casa cheia.

Por enquanto, o técnico Eduardo Coudet ainda não terá o retorno de Guilherme Arana. O lateral-esquerdo, porém, já trabalha de maneira intensa no processo de transição para o campo, para readquirir o preparo físico necessário após cirurgia no joelho.

Outra preocupação está com o atacante Hulk. O jogador usou suas redes sociais para mostrar o tornozelo direito bastante inchado após pancadas sofridas na visita ao Brasil de Pelotas pela terceira fase da Copa do Brasil, na qual o time empatou no fim, por 1 a 1, se garantiu nas oitavas de final -0 conhecerá seu rival em sorteio na terça-feira.