Atlético-MG troca treinamento por ida a Núcleo Assistencial e doa cestas básicas

Ao invés de treinar com bola ou fazer trabalho físico, o elenco do Atlético-MG trocou a Cidade do Galo neste sábado por uma visita a um Núcleo Social da Região Norte de Belo Horizonte para visitar pessoas carentes e também distribuir cestas básicas.

A atividade extracampo a teve como objetivo reforçar o sentimento de solidariedade do grupo, que vem sendo alvo de críticas por conta da má fase no Brasileiro.

Nas imagens divulgadas pelo clube em suas redes sociais, tanto o treinador Cuca como os atletas aparecem participando da atividade.

“Dia de visita. Para reforçar o sentimento de união e solidariedade no grupo, o treino deste sábado foi diferente. Diretoria, atletas e comissão técnica visitaram o Núcleo Assistencial Caminhos para Jesus, na zona Norte de BH. Jogadores doaram 200 cestas básicas à entidade”, traz a postagem.

O Atlético-MG, que tenta uma reabilitação no Brasileiro volta a campo na próxima quarta-feira. O confronto é contra o Palmeiras, que lidera o Nacional de forma isolada com 57 pontos.

O atacante Hulk segue em tratamento de lesão na panturrilha, enquanto Zaracho está em fase de transição para retornar ao time. Quem está liberado pelo departamento médico do clube é o volante Otávio, que chegou a ficar um mês afastado. Sua escalação, porém, depende da avaliação da comissão técnica e do treinador Cuca.

Com 40 pontos, o Atlético-MG está em sétimo lugar na classificação. Nos últimos dois confrontos, a equipe empatou em casa com o Bragantino e vem de derrota para o Avaí.