Esporte Atlético-MG tem gol anulado no fim e empata com o Red Bull Bragantino no Mineirão

Com gol de Paulinho anulado no fim do segundo tempo, o Atlético-MG empatou com o Red Bull Bragantino por 1 a 1, neste sábado, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Paulinho e Eduardo Sasha, ex-Atlético, marcaram os gols da partida.

O empate fez o Atlético-MG perder a chance de assumir a vice-liderança da tabela. O time agora aparece em terceiro lugar, com 18 pontos. Já o Bragantino não conseguiu se aproximar do chamado “primeiro pelotão” e aparece em 11º lugar, com 14 pontos.

O Atlético-MG começou com postura bastante ofensiva e pressionou o Bragantino até o primeiro gol. Aos 11, Paulinho invadiu a área e finalizou fraco. Contudo, aos 16, o atacante recebeu ótimo passe de Igor Gomes e, com categoria, só escolheu o canto para balançar as redes.

Só que a vantagem no placar fez mal aos mineiros, que diminuíram o ritmo e viram o Bragantino melhorar e chegar ao empate. Aos 34, Lucas Evangelista encontrou Eduardo Sasha por trás da marcação e o atacante encheu o pé, sem chances de defesa para Everson e impondo a “lei do ex”.

No segundo tempo, o Atlético-MG voltou pressionando o Bragantino e assustou duas vezes. Aos 8, Zaracho colocou a bola entre as pernas da marcação, lançou Paulinho e viu o atacante finalizar fraco nas mãos de Cleiton. Depois, aos 14, Zaracho cruzou com perigo e Cleiton interceptou bem.

O Bragantino foi inoperante com a bola nos pés e teve sorte para não sofrer o segundo gol. Aos 28, por exemplo, Vargas tocou para Patrick, que passou pela marcação, invadiu a área e finalizou rente a trave de Cleiton. Uma chance inacreditável para recolocar os mineiros em vantagem.

Num raro momento da partida, o Bragantino quase virou o placar. Aos 37, Thiago Borbas ficou cara a cara com Everson e o goleiro atleticano fez grande defesa. Só que o Atlético-MG respondeu no lance seguinte, quando Paulinho finalizou e a bola desviou na marcação para escanteio.

Antes do apito final, aos 41, o Atlético-MG balançou as redes, mas o gol foi anulado. Após cobrança de falta, Maurício Lemos desviou, Cleiton espalmou e Paulinho mandou para o gol. O lance foi revisado e o zagueiro estava impedido, não conseguindo mudar o placar no Mineirão.

Por causa das Datas Fifa, o Atlético-MG voltará a campo apenas no dia 21 de junho, quando visitará o Fluminense, às 21h30, no Maracanã, no Rio. O Bragantino receberá o Flamengo, às 21h30 do dia 22, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO-MG 1 X 1 RED BULL BRAGANTINO

ATLÉTICO-MG – Everson; Mariano, Maurício Lemos, Jemerson e Rubens (Guilherme Arana); Battaglia, Zaracho e Igor Gomes (Patrick); Pavón (Edenílson), Paulinho e Vargas. Técnico: Eduardo Coudet.

RED BULL BRAGANTINO – Cleiton; Andrés Hurtado (Gustavinho), Léo Realpe, Eduardo Santos e Juninho Capixaba; Jadsom Silva, Lucas Evangelista (Thiago Borbas) e Eric Ramires; Henry Mosquera (Sorriso), Eduardo Sasha (Alerrandro) e Vitinho (Guilherme Lopes). Técnico: Pedro Caixinha.

GOLS – Paulinho, aos 16, e Eduardo Sasha, aos 34 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Mariano e Maurício Lemos (Atlético-MG); Léo Realpe e Lucas Evangelista (Red Bull Bragantino).

ÁRBITRO – Rafael Rodrigo Klein (RS).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG).