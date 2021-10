Atlético-MG supera 100 gols na temporada, goleia Fortaleza e fica perto da final

20 out 2021 às 23:39 • Última atualização 21 out 2021 às 08:22

100, 101, 102, 103… Após 28 jogos de espera, o torcedor do Atlético-MG volta a festejar uma goleada do time. Com futebol alegre e envolvente, a equipe ficou muito perto da decisão da Copa do Brasil com vitória impiedosa sobre o Fortaleza, uma das sensações do ano, por 4 a 0, no Mineirão. Com o amplo placar, superou os 100 gols na temporada. Já são 103. Líder disparado do Brasileirão, o time de Cuca chega forte para também brigar pela taça da Copa do Brasil.

Com o belo triunfo no Mineirão, o Atlético-MG poderá perder por até três gols de diferença no confronto de volta, daqui uma semana, no Castelão. A classificação garante um reforço de R$ 23 milhões de reais no caixa e vaga na decisão, marcada para os dias 2 e 15 de dezembro.

O terceiro encontro entre mineiros e cearenses na temporada começou com o incômodo visitante assustando Everson com apenas um minuto. Felipe bateu por cima após receber de Yago Pikachu, herói da vitória em Belo Horizonte, pelo Brasileirão, por 2 a 1. Não por acaso, o meia foi vaiado a cada toque na bola.

Os cearenses queriam surpreender novamente e exploravam um bem ofensivo e pouco protegido Atlético-MG, nos minutos iniciais. Foram ao menos três chegadas boas. Mas nada de bola na rede.

Aos poucos o Atlético começou a impor sua força e a chegar bem na frente. Zaracho exigiu milagre de Felipe Alves. Bateu no cantinho e o goleiro se esticou todo para salvar. Inflamou a torcida, que cantava alto empurrando a equipe.

A pressão surtiu efeito. O primeiro gol da semifinal saiu após uma cobrança errada de falta de Hulk. Carimbou a barreira, mas Guilherme Arana não desperdiçou o rebote, dominou e bateu bonito, a bola desviou em Pikachu e encobriu Felipe Alves. Belo gol e muita reclamação, pois o árbitro havia apitado antes de a bola entrar.

De nada adiantaram os protestos. O lance foi confirmado, mesmo com Bráulio da Silva Machado apitando escanteio no lance – a bola decaiu e enganou o árbitro. O gol deixou os jogadores do Fortaleza desorientados. Pouco tempo após a bola voltar a rolar, novo golpe duro no time de Juan Vojvoda. Keno cobrou escanteio na cabeça de Réver e 2 a 0 no placar.

O experiente zagueiro só estava jogando por causa do impedimento de Nathan Silva atuar por já ter defendido o Atlético-GO na competição. Foi o 30° gol do defensor em seu jogo número 300 pelo clube mineiro. Antes do intervalo, novo golpe duro ao Fortaleza.

Keno deu drible da vaca no marcador e achou Zaracho livre em inversão de jogada. O argentino trocou o gol por cruzamento na cabeça de Hulk, que fez o terceiro para enorme festa no Mineirão. Com meio tempo, a vantagem mineira era gigante na semifinal.

Vojvoda voltou do intervalo com mudanças para tentar diminuir a vantagem mineira. Em menos de dois minutos via Zaracho comemorar. O meia, que deu o terceiro gol para Hulk, festejou o seu em belo chute por cobertura da entrada da área.

Um ducha de água fria no Fortaleza que, logo a seguir, viu Yago Pikachu receber o terceiro cartão amarelo. Está suspenso para o duelo da volta. Um prejuízo grande para Vojvoda.

Keno ainda teve a chance de deixar sua marca. Após dividir com Titi, ficou livre, mas bateu com displicência, perdendo gol feito. Acabou substituído em forma de castigo. Os mineiros diminuíram o ritmo, satisfeitos, mas viram Hulk sair com muitas dores após um pisão na mão e Réver sentir dores na coxa.

Último time a bater o Atlético-MG no Mineirão, ainda na primeira rodada do Brasileirão, por 2 a 1, o Fortaleza viu sua invencibilidade na competição de oito jogos cair nesta quarta-feira. Precisará de um milagre para reverter a semifinal.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 4 X 0 FORTALEZA

ATLÉTICO-MG – Everson; Guga, Réver (Igor Rabello) , Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan (Tchê Tchê), Jair, Zaracho e Nacho Fernández (Savarino); Keno (Vargas) e Hulk (Eduardo Sasha). Técnico: Cuca.

FORTALEZA – Felipe Alves; Daniel Guedes, Titi, Matheus Jussa e Lucas Crispim (Edinho); Éderson, Felipe (Bruno Melo), Yago Pikachu e Matheus Vargas (Henríquez); Romarinho (Ronald) e Robson (Depietri). Técnico: Juan Vojvoda.

GOLS – Guilherme Arana, aos 18, e Réver, aos 26 e Hulk aos 41 minutos do primeiro tempo; Zaracho, a um do segundo.

CARTÕES AMARELOS – Henríquez, Matheus Jussa, Yago Pikachu (Fortaleza) e Jair e Allan (Atlético-MG).

ÁRBITRO – Bráulio da Silva Machado (SC)

RENDA – 18.642 pagantes.

PÚBLICO – R$ 2.080.00,00.

LOCAL – Mineirão, em Belo Horizonte.