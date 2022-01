Atlético-MG sofre virada do Mirassol e se despede da Copa São Paulo de Juniores

Não vai ser em 2022 que o Atlético-MG encerra o jejum de título na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na noite desta quarta-feira, em Bálsamo, o time foi derrotado pelo Mirassol, por 3 a 1, de virada, e se despediu na 2ª fase.

O adversário do Mirassol na 3ª fase será o Sport, que conseguiu a classificação ao ganhar do Linense, por 2 a 0, em Lins. Outro time que avançou no início da neste desta quarta foi o Falcon-SE, que ganhou do Velo Clube, por 3 a 1.

A partida começou boa para o Atlético-MG, que abriu o placar logo aos 15 minutos com Daniel Borges aproveitando cobrança de escanteio para cabecear no canto. O empate do Mirassol só não veio aos 24 porque Gabriel Delfim defendeu pênalti cobrado por Kauan.

O Mirassol não se abateu e conseguiu a virada ainda no primeiro tempo. Aos 41, Luis Fernando mandou contra as próprias redes para deixar tudo igual. Seis minutos depois, Pedro Rinaldi acertou o ângulo de Gabriel Delfim com um forte chute de fora da área.

A situação atleticana ficou ainda pior aos 21 minutos do segundo tempo, quando Danilo deslocou o goleiro em pênalti sofrido por Kauan. Precisando de dois gols para empatar, o Atlético-MG viu Guilherme Santos acertar a trave em cobrança de pênalti.

Apesar da pressão esboçada pelo time mineiro, o Mirassol conseguiu se segurar e administrou a posse da bola nos minutos finais para comemorar a classificação.

Confira os jogos desta quarta-feira:

11h

Novorizontino-SP 2 x 1 Castanhal-PR

XV de Piracicaba-SP 1 x 3 Taubaté-SP

Botafogo-RJ 0 (9) x (8) 0 São José-RS

11h30

Fortaleza-CE 1 (3) x (4) 1 Resende-RJ

15h

Votuporanguense-SP 2 (5) x (3) 2 Guarani-SP

Vila Nova-GO 0 x 2 Bahia-BA

Fluminense-RJ 3 x 1 Francana-SP

Nova Iguaçu-RJ 1 (3) x (5) 1 Ferroviária-SP

Athletico-PR 1 (1) x (3) 1 América-MG

17h15

Grêmio-RS 2 x 0 Santa Cruz-PE

18h

Mirassol-SP 3 x 1 Atlético-MG

Linense-SP 0 x 2 Sport-PE

Falcon-SE 3 x 1 Velo Clube-SP

19h30

Santos-SP x Chapadinha-MA

20h

Ponte Preta-SP x Jacuipense-BA

21h45

Corinthians-SP x Ituano-SP