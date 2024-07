Esporte Atlético-MG segura Atlético-GO no descenso do Brasileirão, mas só empata na Arena MRV

O Atlético-MG perdeu a oportunidade de se aproximar da zona de classificação para a próxima edição da Copa Libertadores ao ficar no empate por 1 a 1 com o Atlético-GO, neste domingo, na Arena MRV, pela 13ª rodada do Brasileirão. O time mineiro venceu apenas um de seus últimos cinco compromissos.

Com 18 pontos, o Atlético-MG fica bem no meio da tabela, mas ainda sem empolgar, apesar do elenco ser considerado um dos mais fortes da competição. O Atlético-GO, por sua vez, ficou com 11, dentro da zona de rebaixamento.

Apesar de receber o apoio de seus torcedores, o Atlético-MG começou o jogo mais sonolento e acabou sendo surpreendido pelo rival. Lukas Cal deu belo passe para Luiz Fernando, que tocou por cima do goleiro Matheus Mendes para abrir o marcador. O lance foi consultado pelo VAR e o gol foi validado aos 12 minutos.

O Atlético-GO se empolgou depois do gol e teve boas oportunidades de ampliar, mas o goleiro Matheus Mendes evitou o pior. O Atlético-MG foi crescendo aos poucos e conseguiu responder aos 22. Paulinho pegou a sobra, após desvio de Lucas Kal, e tocou na saída do goleiro Ronaldo para fazer 1 a 1.

Os minutos finais foram de pressão do Atlético-GO, que teve uma bola na trave chutada por Maguinho e um desvio de Shaylon. Neste último, a bola tinha endereço certo, mas o zagueiro Igor Rabello tirou em cima da linha. Um pouco antes, o atacante Hulk, um pouco discreto no jogo, chegou a mandar no travessão.

O segundo tempo foi um pouco mais tenso, com nenhuma das equipes querendo se expor. Com um pouco mais de volume de jogo, o Atlético-MG passou a arriscar de fora da área, principalmente com Hulk, mas pouco assustou o goleiro Ronaldo.

Com dificuldade na criada, Milito abriu mão do esquema defensivo do Atlético, que chegou a ter quatro homens de frente. O time mineiro apertou o rival, mas não conseguiu evitar o tropeço dentro da Arena MRV.

O Atlético-MG volta a campo na quarta-feira, às 21h30, para enfrentar o Flamengo, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). No mesmo dia e horário, o Atlético-GO visita o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista (SP).

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 1 X 1 ATLÉTICO-GO

ATLÉTICO-MG – Matheus Mendes; Mariano, Igor Rabello e Rômulo; Palacios (Robert), Paulo Vitor (Pedrinho), Battaglia, Igor Gomes e Cadu (Alan Kardec); Paulinho e Hulk. Técnico: Gabriel Milito.

ATLÉTICO-GO – Ronaldo; Maguinho (Bruno Tubarão), Adriano Martins, Alix Vinicius (Luiz Felipe) e Guilherme Romão; Lucas Kal, Roni (Randerson), Shaylon e Alejo Cruz (Max); Luiz Fernando e Emiliano Rodríguez (Derek). Técnico: Anderson Gomes.

GOLS – Luiz Fernando, aos 12, e Paulinho, aos 22 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Luiz Felipe (Atlético-GO)

ÁRBITRO – Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

RENDA – R$ 2.264.943,64.

PÚBLICO – 39.767 torcedores.

LOCAL – Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).