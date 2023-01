Atlético-MG quita dívida com o Sevilla na Fifa e já pode inscrever reforços

O Atlético-MG está liberado para inscrever seus cinco reforços para a temporada 2023. Notificado pela Fifa por causa de dívida com o Sevilla da Espanha desde 2021, quando exerceu o direito de compra do lateral-esquerdo Guilherme Arana, a equipe mineira tinha 10 dias de prazo para evitar o transfer ban (impedimento de legalizar contratados) e anunciou o pagamento de 1,462 milhão de euros (cerca de R$ 8,15 milhões) nesta quarta-feira, se livrando de punição.

“Em mais um passo importante rumo ao saneamento das finanças do clube, o Galo quitou, nesta quarta-feira, 11 de janeiro, na Fifa, dívida referente à aquisição do atleta Guilherme Arana, realizada junto ao Sevilla, da Espanha. O valor pago foi 1,462 milhão de euros”, informou o Atlético-MG.

O clube usou as receitas das vendas de Guga e Keno para o Fluminense e de Nacho Fernández para o River Plate para se livrar da dívida com os espanhóis que já durava dois anos. Arana havia sido contratado pelo Atlético-MG em janeiro de 2020, inicialmente por empréstimo de um ano.

“O passivo do Atlético na Fifa, relativo às ações do passado, fica, agora, praticamente debelado. Restam, apenas, cerca de R$ 1,6 milhão referentes à contratação do técnico Rafael Dudamel”, disse o clube.

A abertura da janela de transferências no Brasil ocorreu nesta terça-feira, mas apenas negociações de saídas de jogadores do Atlético-MG foram registradas por causa da dívida com a Fifa. Com o acerto, a diretoria tem caminho livre para a inscrição de Paulinho, Bruno Fucks, Paulo Henrique, Edenilson e Igor Gomes já no Campeonato Mineiro.