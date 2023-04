Atlético-MG perde para o Libertad-PAR, no Mineirão, na estreia da Libertadores

Depois de passar pela etapa preliminar da Copa Libertadores sem muitos sustos, o Atlético-MG estreou na fase de grupos com uma derrota em casa. Na noite desta quinta-feira, o time mineiro foi derrotado pelo Libertad-PAR, pelo placar de 1 a 0, no Estádio do Mineirão, com gol marcado aos oito minutos do primeiro tempo, em um contra-ataque fulminante.

Com o resultado, o Atlético-MG é lanterna do Grupo G, uma vez que é o único time zerado na tabela. Enquanto isso, o Libertad lidera com três pontos, já que no outro confronto Alinza Lima-PER e Athletico-PR ficaram no empate sem gols e somaram um ponto cada.

Agora, o time foca no segundo e decisivo jogo da final do Campeonato Mineiro contra o América-MG, no próximo domingo, às 16h. No jogo de ida, o time alvinegro venceu por 3 a 2 e pode perder até por um gol de diferença para ser o campeão. A vantagem foi conquistada com a melhor campanha na temporada. A novidade no time será a volta do atacante Hulk, que não participou deste primeiro jogo na Libertadores por estar suspenso.

Mesmo jogando em casa e começando a partida fazendo pressão na área do adversário, o Atlético-MG viu o Libertad abrir o placar em um contra-ataque fulminante aos oito minutos. Depois de uma bela trama, Diego Gómez chutou de fora da área e mandou no cantinho de Everson, que até se esticou na bola, mas não conseguiu fazer a defesa.

A partir daí, o jogo ficou mais truncado e faltoso no meio-campo. Tanto que o Atlético-MG só foi responder a altura aos 44 minutos. Paulinho recebeu livre na área, mas chutou em cima de Martin Silva. Patrick pegou o rebote e a bola ia entrando, mas a defesa paraguaia tirou em cima da linha. Por isso, o Libertad foi para o intervalo na frente no placar.

Na volta do segundo tempo, o Atlético-MG foi ao ataque em busca do empate, mas não conseguia levar grande perigo ao gol de Martin Silva. Mas, aos 30 minutos, um lance levantou a torcida mineira. Depois de uma bola cruzada na área, a defesa do Libertad cortou e os atleticanos pediram pênalti por um suposto toque na mão.

Mas, depois de analisar o VAR, o árbitro argentino Yael Falcón resolveu não marcar a penalidade. No lance seguinte, o zagueiro Maurício Lemos apareceu no ataque e arriscou um chute de fora da área, mas o goleiro paraguaio espalmou para fora. Nos minutos finais, o duelo seguiu movimentado, mas o Libertad venceu mesmo por 1 a 0.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 0 X 1 LIBERTAD-PAR

ATLÉTICO-MG – Everson; Saravia, Nathan Silva, Maurício Lemos e Dodô (Rubens); Otávio (Isaac), Edenílson (Igor Gomes), Patrick (Zaracho) e Pedrinho (Réver); Paulinho e Vargas. Técnico: Eduardo Coudet.

LIBERTAD-PAR – Martín Silva; Iván Piris, Diego Viera, Alexander Barboza e Espinoza (Luis Cardozo); Sanabria (Lezcano), Campuzano, Diego Gómez (Iván Ramírez), Melgarejo e Villalba (Mayada); Oviedo (Alcaraz). Técnico: Daniel Garnero.

GOL – Diego Gómez, aos oito minutos, do primeiro tempo.

ÁRBITRO – Yael Falcón (ARG).

CARTÕES AMARELOS – Saravia e Otávio (Atlético-MG) e Iván Ramírez, Campuzano, Diego Gómez e Melgarejo (Libertad-PAR).

RENDA – R$ 2.758.872,90.

PÚBLICO – 40.177 pagantes

LOCAL – Mineirão, em Belo Horizonte (MG).