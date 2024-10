Atlético-MG não pagou Cuiabá por Deyverson, herói na Libertadores; dívida é de R$ 4,1 milhões

Deyverson, contratado pelo Atlético-MG nesta temporada, foi o grande nome da equipe na vitória sobre o River Plate nesta terça-feira, pela partida de ida da semifinal da Libertadores. O atacante marcou dois gols e ainda deu uma assistência para Paulinho na Arena MRV, que fizeram o clube dar um grande passo rumo à decisão. No entanto, o Atlético ainda não pagou ao Cuiabá pela sua contratação e deve mais de R$ 4 milhões.

Em agosto, o clube mineiro negociou junto ao Cuiabá a contratação de Deyverson, no valor de R$ 4,5 milhões, em quatro parcelas, mais a entrada. A agremiação de Belo Horizonte, entretanto, só pagou, até agora, R$ 500 mil. A primeira parcela, de mesmo valor, deveria ter sido quitada no dia 15 de setembro. Porém, não houve o depósito na data prevista.

Em cláusula no contrato, por não arcar com o parcelamento na contratação do jogador, o Cuiabá exige que o restante do vínculo seja pago de uma só vez. Inicialmente, havia sido acordado o pagamento dessa primeira parcela, no dia 15 de setembro, a segunda, no valor de R$ 1,5 milhão, em março de 2025, e as duas restantes, de R$ 1 milhão, em junho e setembro do próximo ano.

Com juros e multas, atualmente este valor está na casa dos R$ 4,1 milhões. O Atlético-MG tentou renegociar a dívida, mas não chegou a um acordo com o time mato-grossense. Neste mês, o Cuiabá acionou a Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) para forçar a equipe de Minas a pagar o valor restante pela contratação de Deyverson.

A reportagem do Estadão entrou em contato com o Atlético-MG, que afirmou “estar pronto” para pagar o valor devido ao Cuiabá, assim que ocorrer a manifestação da CNRD. Também argumenta que o atraso no pagamento, de poucos dias, se deu por uma “questão de fluxo de caixa”.

Além do Atlético, o Cuiabá já havia acionado o Corinthians, neste ano, pelo não pagamento das parcelas referentes à contratação do volante Raniele. “Não recebemos do Atlético pela contratação do Deyverson, mesmo caso do Corinthians. Precisa ser colocado algum tipo de regra. Um clube que não comprou um jogador, atrasou a parcela, não pode entrar em campo, ele não pode usufruir de um ativo que ele não pagou”, afirmou Cristiano Dresch, presidente do Cuiabá, ao Estadão.

“Esse dinheiro faz falta no nosso fluxo de caixa. O caso do Corinthians é mais grave porque, além de não pagar, está praticamente na mesma faixa da tabela, mas ele conseguiu se reforçar de forma absurda nos últimos meses. Isso impacta diretamente no que vai acontecer ao final do campeonato”, defendeu o mandatário.

Além de herói na Libertadores, Deyverson é um dos destaques do Atlético-MG nessa segunda metade de temporada. Somando com o Brasileirão – já que ele não pôde disputar a Copa do Brasil por já ter defendido o Cuiabá na edição deste ano -, o atacante tem seis gols e duas assistências em 13 jogos. Tem média de uma participação a gol a cada 99 minutos no Atlético.

