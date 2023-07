Atlético-MG joga mal, empata com o Goiás e segue sem vencer sob o comando de Felipão

O elenco renomado do Atlético-MG parece não surtir efeito nas mãos de Luiz Felipe Scolari. Contratado para arrumar o time após a saída conturbada de Eduardo Coudet, o Atlético-MG fez mais uma partida abaixo do nível esperado no Campeonato Brasileiro e ficou apenas no empate sem gols com o Goiás, nesta segunda-feira, na Serrinha, em Goiânia (GO). O duelo marcou o encerramento parcial da 15ª rodada, que teve dois jogos adiados.

Com o confronto das oitavas de finais da Libertadores contra o Palmeiras chegando, o torcedor atleticano já começa a se preocupar. Em seis jogos sob o comando de Felipão foram quatro empates e duas derrotas. Apesar da má fase, o time perdeu a chance de se aproximar do G-6, ocupando a 12ª colocação, com 21 pontos. Já o Goiás, perdeu mais uma oportunidade de sair da zona de rebaixamento, abrindo a zona de rebaixamento, em 17º, com 12 pontos.

A partida começou equilibrada. O Goiás buscou a estratégia de bolas longas e de contra-ataques e chegou com perigo no início do jogo em cabeçada de João Magno que obrigou Everson a espalmar. No escanteio, Bruno Melo assustou. Depois foi a vez de Maguinho receber em velocidade e mandar uma bomba, que passou rente à trave. Na melhor chance, Saravia bloqueou o chute de Morelli, que saiu cara a cara com Everson.

Por ter mais qualidade no passe, o Atlético-MG priorizou a posse da bola, para tentar chegar ao gol. Apostando nas bolas longas, o time falhou ao tentar acionar os atacantes Hulk e Paulinho, que ficaram isolados e não levaram perigo ao gol do Goiás. Mesmo sem criar chances reais de gol, o time mineiro tinha o controle da partida, porém, o desempenho abaixo dos jogadores, deixou a primeira etapa sem gols.

O Atlético-MG voltou do intervalo com outra postura. Com Hulk querendo jogo, o atacante enfim conseguiu levar perigo ao gol do Goiás, em duas cobranças de falta, que passaram perto da trave. O Goiás voltou na mesma estratégia de contra atacar e acelerar a jogada no último terço do campo, porém só foi mesmo com perigo em cobranças de escanteio.

O jogo seguiu morno até aos acréscimos. Com o jogo parado para uma cobrança de falta, o lateral Guilherme Arana acertou uma cotovelada em Maguinho e acabou sendo expulso após “denúncia” do VAR. Foi a primeira partida do lateral com a faixa de capitão.

Com um a mais, o Goiás até tentou formar uma blitz, com quatro atacantes em campo, mas teve pouco tempo para colocar a pressão em prática e a partida acabou empatada sem gols na Serrinha.

Os times voltam a campo no próximo fim de semana, pela 16ª rodada. No sábado, às 21 horas, o Atlético-MG visita o Grêmio, em Porto Alegre. Já o Goiás entra em campo no domingo, às 16 horas, quando encara o Cruzeiro, na Arena Independência, em Belo Horizonte.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS 0 X 0 ATLÉTICO-MG

GOIÁS – Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Sander, Willian Oliveira, Morelli e Luís Oyama (Allano); Anderson Oliveira (Matheus Peixoto), Vinicius (Dodô) e João Magno (Diego Gonçalves). Técnico: Armando Evangelista.

ATLÉTICO-MG – Everson; Saravia, Igor Rabello, Jemerson e Guilherme Arana; Otávio, Alan Franco, Edenílson (Pedrinho) e Igor Gomes (Patrick); Hulk e Paulinho (Vargas). Técnico: Luiz Felipe Scolari.

CARTÕES AMARELOS – Lucas Halter, Sander, João Magno e Diego Gonçalves (Goiás); Vargas, Alan Franco, Jemerson e Igor Rabello (Atlético-MG).

CARTÃO VERMELHO – Guilherme Arana (Atlético-MG).

ÁRBITRO – Raphael Claus (FIFA-SP).

RENDA – R$ 263.060,00.

PÚBLICO – 12.303 total.

LOCAL – Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO).