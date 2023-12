Atlético-MG garante permanência de Rodrigo Caetano e frustra Corinthians

Alvo do Corinthians, o diretor de futebol Rodrigo Caetano continuará trabalhando no Atlético-MG em 2024. O clube confirmou, nesta quinta-feira, que o dirigente chegou a ser procurado por outros clubes neste final de temporada, mas decidiu dar continuidade ao trabalho que realiza no clube mineiro desde o início de 2021.

“O Galo informa que o diretor de futebol Rodrigo Caetano segue no Clube. Nesta segunda-feira (18), inclusive, ele participará de entrevista coletiva ao lado do presidente reeleito, Sérgio Coelho, e do CEO Bruno Muzzi. Embora tenha sido procurado por outros clubes, Rodrigo Caetano decidiu seguir seu compromisso com o Galo, onde tem trajetória bastante vitoriosa, com os títulos da Supercopa do Brasil (2022); Campeonato Brasileiro (2021); Copa do Brasil (2021); e Campeonatos Mineiros de 2021, 2022 e 2023”, informou.

O vínculo de Rodrigo Caetano com o Atlético é válido até 2026, mas, conforme previsto em contrato, ele poderia deixar o clube sem multa rescisória a partir de janeiro de 2024. Tal possibilidade foi vista como uma oportunidade por Augusto Melo, presidente eleito do Corinthians, que assume o cargo no lugar de Duilio Monteiro Alves no dia 2 de janeiro.

Depois que as primeiras especulações sobre o interesse do Corinthians surgiram, o presidente do Atlético-MG, Sérgio Coelho, já havia afirmado publicamente, no final de novembro, que estava certo de que Caetano não sairia. O departamento de futebol atleticano está trabalhando bastante neste final de ano. Embora ainda não tenha anunciado nenhum reforço, o clube renovou os contratos de Battaglia, Guilherme Arana, Saravia, Mariano, Lemos e Bruno Fuchs. Ja Hyoran foi liberado ao fim do contrato.