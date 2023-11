Esporte Atlético-MG faz 3 a 0 no Grêmio e entra de vez na briga pelo título do Brasileirão

Em duelo complicado, o Atlético-MG sobrou em campo e venceu o Grêmio com propriedade ao fazer 3 a 0 na tarde deste domingo, para entrar na briga pelo título do Brasileirão. Os gols foram anotados por Guilherme Arana, no primeiro tempo, e Zaracho e Hulk na etapa final. A partida, válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi realizada na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).

Com a vitória, o Atlético chegou a 60 pontos, se consolidando na briga pelo G-4 e ainda com chances reais de erguer a taça. São sete jogos sem perder, sendo cinco vitórias e dois empates. O Grêmio, por outro lado, segue com 59 pontos, e deixou o G-4 após duas derrotas seguidas, já que vinha de tropeço por 1 a 0 para o Corinthians.

A primeira chance perigosa foi do Grêmio. Reinaldo recebeu na esquerda da área e chutou forte, mas Everson espalmou. Depois, o Atlético passou a dominar as ações ofensivas. Hulk teve grande chance, porém tentou driblar o goleiro e se atrapalhou. Em outro lance, Edenílson chutou da meia-lua e acertou a trave.

Até que o placar foi inaugurado aos 24 minutos a favor do Atlético. Após cruzamento e disputa no alto, a bola viajou e encontrou Guilherme Arana dentro da área. Ele chutou de primeira e marcou um golaço.

O fim do primeiro tempo teve mais algumas chances. Em contra-ataque, Zaracho chutou com perigo e quase ampliou. O Grêmio respondeu com ataque pela esquerda. Reinaldo cruzou, a bola desviou em Mauricio Lemos e bateu na trave.

O Grêmio voltou melhor nos primeiros lances do segundo tempo. Levou perigo com Nathan Fernandes, que chutou cruzado e venceu o goleiro, mas Jamerson fez o corte. Depois, Ferreira recebeu na área e chutou colocado, com Everson fazendo grande defesa.

Apesar da melhora, quem marcou novamente foi o Atlético, aos três minutos. Em contra-ataque, Hulk foi acionado na direita, levou para o meio e tocou para Zaracho. Na cara do gol, ele tocou rasteiro para fazer 2 a 0.

O gol desanimou o Grêmio, que ainda viu o adversário fazer 3 a 0 aos 12 minutos. Novamente pela direita, Paulinho tocou para Hulk dentro da área, que chutou de direita, cruzado, para marcar.

O Grêmio ainda buscou diminuir o placar com chutes de Nathan e Luis Suárez. Em um dos lances, o atacante uruguaio acertou a trave. Apesar da insistência, o 3 a 0 foi mantido no placar, com direito a gritos de ‘olé’ da torcida atleticana.

O Atlético-MG volta a campo pela 36ª rodada na quarta-feira, às 19h30, para outro confronto direto, diante do Flamengo, no Maracanã. Depois ainda encara o São Paulo, em casa, e o Bahia, fora. Na quinta-feira, às 19h, é a vez do Grêmio duelar com o Goiás, em sua arena, em Porto Alegre (RS). Vasco, em casa, e Fluminense, fora, serão os adversários das últimas rodadas.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 3 X 0 GRÊMIO

ATLÉTICO – Everson; Saravia, Jemerson, Maurício Lemos e Guilherme Arana; Otávio (Alan Franco), Zaracho, Edenílson (Pavón) e Igor Gomes (Rubens); Paulinho (Patrick) e Hulk. Técnico: Felipão.

GRÊMIO – Gabriel Grando; Gustavo Martins, Bruno Uvini (Nathan Fernandes) e Kannemann; Fábio, Ronald, Carballo (André), Cristaldo (Ferreira), Everton Galdino (Nathan) e Reinaldo; Luis Suárez. Técnico: Renato Gaúcho.

GOLS – Guilherme Arana, aos 24 minutos do primeiro tempo; Zaracho, aos 3, e Hulk, aos 12 do segundo.

CARTÕES AMARELOS – Maurício Lemos e Edenílson (Atlético); Luis Suárez (Grêmio).

ÁRBITRO – Braulio da Silva Machado (SC).

RENDA – R$ 1.842.142,50.

PÚBLICO – 39.337 torcedores.

LOCAL – Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).